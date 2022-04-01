للعام الثالث.. محافظة البحيرة الأولى عربيا في مسابقة العربية الفصحى

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، دعمه ورعايته للطلبة والطالبات المتفوقين من أبناء المحافظة، حيث إنهم يمثلون الأمل والمستقبل المنوط بهم حمل رسالة تنمية وازدهار مصرنا الغالية، مشيراً إلى الجهود المبذولة وتوفير كافة الإمكانات والوسائل التعليمية المتاحة لصقل وتنمية المواهب لدى الطلاب من خلال الانشطة التربوية المختلفة وتشجيعهم واستثمار طاقتهم في شتى المجالات الفنية والثقافية والرياضية باعتبارها أحد محاور منظومة التعليم الجديدة وقاطرة للعبور نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد بسواعد ابنائه.

جاء ذلك عقب الإعلان عن فوز ثلاثة طلاب من أبناء محافظة البحيرة بالمراكز الأولى على مستوى الوطن العربي والجمهورية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو ومسابقة القرآن الكريم للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ويرفعوا اسم مصر خفاقا ليغرد بين الدول وليثبتوا للجميع أن الريادة مصريه دائمآ.

والطلاب الفائزون هم: الطالب محمد عبدالعزيز العسكرى بمدرسة النور للمكفوفين بإدارة بندر دمنهور التعليمية على المركز الأول على مستوى العالم العربي في مسابقة الفصحى والخطابة وتعميق دراسة النحو، الطالبة نوران فيصل سامى كافورى بمدرسة الثانوية بنات بإدارة كوم حمادة التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى نفس المسابقة للمرحلة الثانوية، والطالبة مريم وائل محمد البنا بمدرسة الثانوية بنات بإدارة أبو حمص التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية.

كما فازت الطالبة حبيبة ياسر شحات صادق بمدرسة الشهيد عماد مطاريد الإعدادية بإدارة بندر دمنهور التعليمية على المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري للمرحلة الإعدادية.

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إلى أن الطالبة نوران فيصل كافورى كانت قد فازت بالمركز الأول على مستوى العالم العربي فى نفس المسابقة العام الماضي ٢٠٢١/٢٠٢٠، مشيرا إلى أنه تم تكريم الفائزين بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية لجامعة الدول العربية والدكتورة سعاد السائحي وزير مفوض مدير إدارة الثقافة وحوار الحضارات بالجامعة العربية، والدكتوراه راندا شاهين مدير عام التعليم العام بوزارة التربية والتعليم وسلوى أمين_ مستشار مادة اللغة العربية بالوزارة ووفود الدول العربية المشاركة.

كما تم تكريم الطالب محمد عبدالعزيز العسكري الأول على مستوى العالم العربي فى مسابقة التحدث بالفصحى والخطابة ممثلاً لجمهورية مصر العربية في المسابقة التي شاركت فيها إلى جانب مصر كل من السعودية والكويت وعمان وقطر والإمارات واليمن والجزائر والسودان وفلسطين، وتم تكريم الطالب الفائز وفريق العمل المرافق له عزه الطودى موجه عام اللغة العربية بالمديرية، وماجد سيف موجه اللغة العربية بالمديرية والمشرف على الطالب الفائز.

هذا وقد أعرب اللواء هشام آمنة عن سعادته وفخره واعتزازه بالطلاب الفائزين، مؤكداً أنهم نماذج مشرفة يحتذى بها هم وأقرانهم من أبنائه المتفوقين فى كافة المجالات وحثهم على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق في حياتها المستقبلية وتحقيق أهدافها وطموحاتها، مشيرا إلى ما تشهده العملية التعليمية في البحيرة من إستقرار ورعاية خاصة بالموهوبين من الطلاب، مؤكداً على ضرورة غرس قيم المواطنة والاهتمام بالنشء الجديد وتشجيعهم على التحدث بالفصحى.

من الجدير بالذكر أن تلك المسابقة يشارك بها طلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية من مختلف الدول العربية وعملية التقييم تنقسم إلى تقييم شفوى يضم عدة فروع فى اللغة وهى (النحو والصرف والبلاغة والأدب) وتقييم آخر تحريرى ويضم فروع ( قراءة القرءان والإلقاء الشعري والكلمة الارتجالية) حيث إن المسابقة تقيس قدرات الطلاب في الخطابة الارتجالية ومخارج الحروف والالتزام بالقواعد النحوية وتعبيرات الوجه والتمثيل في الأداء والثقة بالنفس والثقافة اللغوية العامة.