ضبط متهمين بسرقة محل بالتجمع

نجح رجال أمن القاهرة في ضبط شخصين لقيامهما بسرقة أحد المحال بالتجمع بأسلوب "كسر الباب"، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (مالك محل بإحدى محطات تموين السيارات الكائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب المحل ملكه، وسرقة (عدد من الأجهزة الكهربائية - مجموعة من الشواحن والهاردات) من داخله، وبالانتقال والفحص تبين وجود أثار عنف بباب المحل وبعثرة بمحتوياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (موظف أمن إداري بذات المحطة المشار إليها- شقيقه، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، كما أقر المتهم الأول بأنه نظرًا لعمله بالمحطة المُشار إليها، اختمرت في ذهنه فكرة سرقة المحل، وفي سبيل ذلك استعان بشقيقه لتنفيذ مخططه، وقاما بكسر باب المحل وتمكنا من الدخول والاستيلاء على الأجهزة المُشار إليها، ولاذا بالفرار، وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، كما تم بإرشادهما ضبط (جزء من الأجهزة الكهربائية المستولى عليها - مبلغ مالي) بمسكنهما، وأضافا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع باقى المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.