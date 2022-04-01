الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهمين بسرقة محل بالتجمع

المتهمين
المتهمين

نجح رجال أمن القاهرة في ضبط شخصين لقيامهما بسرقة أحد المحال بالتجمع بأسلوب "كسر الباب"، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (مالك محل بإحدى محطات تموين السيارات الكائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب المحل ملكه، وسرقة (عدد من الأجهزة الكهربائية - مجموعة من الشواحن والهاردات) من داخله، وبالانتقال والفحص تبين وجود أثار عنف بباب المحل وبعثرة بمحتوياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (موظف أمن إداري بذات المحطة المشار إليها- شقيقه، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة). 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، كما أقر المتهم الأول بأنه نظرًا لعمله بالمحطة المُشار إليها، اختمرت في ذهنه فكرة سرقة المحل، وفي سبيل ذلك استعان بشقيقه لتنفيذ مخططه، وقاما بكسر باب المحل وتمكنا من الدخول والاستيلاء على الأجهزة المُشار إليها، ولاذا بالفرار، وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، كما تم بإرشادهما ضبط (جزء من الأجهزة الكهربائية المستولى عليها - مبلغ مالي) بمسكنهما، وأضافا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما  من متحصلات بيع باقى المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة متحصلات وزارة الداخلية مديرية أمن الاجهزة الكهربائية أجهزة وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

علاوة دورية وزيادة وحافز.. قرار جمهوري جديد بشأن الموظفين وأصحاب المعاشات

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

«ارتفاع شديد فى الحرارة».. تفاصيل الطقس المتوقع خلال الـ72 ساعة المقبلة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

أسعار الأرز تستقر للجملة فى السوق المحلية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات إسرائيلية: العمليات الفردية الفلسطينية مستمرة فى شهر رمضان

اعتقال 11 فلسطينيًا غالبيتهم من القدس وإبعاد شاب عن الأقصى 15 يومًا

عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى