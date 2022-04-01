«الرعاية اللاحقة» توزع مساعدات غذائية وعينية على المفرج عنهم وأسرهم

قامت إدارة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المُجتمعية بالتنسيق مع عدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، بتوزيع عدد من المساعدات الغذائية والعينية للمفرج عنهم وأسرهم، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها تقديم كافة الدعم للمفرج عنهم وأسرهم وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم الرعاية والدعم للمفرج عنهم لمساعدهم في الانخراط مرة أخرى في المجتمع عقب قضائهم مدة العقوبة.