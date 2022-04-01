الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

توزيع 3000 كرتونة غذائية وصرف إعانات لـ500 حالة بجنوب سيناء

بيت الزكاة
بيت الزكاة

وجه بيت الزكاة والصدقات المصري قافلة مساعدات للأسر غير القادرة من مستحقي الزكاة والصدقات بمحافظة جنوب سيناء، بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات.

وتشمل مساعدات بيت الزكاة والصدقات توزيع ٣٠٠٠ كرتونة غذائية على الأسر الفقيرة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما تمت الموافقة على توجيه إعانات عاجلة من البيت لـ٥٠٠ أسرة بعد بحث حالاتها من قبل باحثو بيت الزكاة والصدقات اللذين قاموا بزيارة المحافظة ومقابلة المستحقين، كما تم توجيه إعانات طبية للحالات التي تحتاج إلى علاج أو إجراء عمليات جراحية.

كما تشمل إعانات بيت الزكاة والصدقات لأبناء جنوب سيناء توجيه إعانات للصيادين لتوقف موسم الصيد، كما تم تعيين منسقين لبيت الزكاة والصدقات بمحافظة جنوب سيناء لإجراء المسح الميداني اللازم للأسر المستحقة للدعم.

ويحرص بيت الزكاة والصدقات على إجراء بحث ميداني لبيان مدى استحقاق الأسر للحصول على إعانات وفقا للضوابط والقواعد الموضوعة من قبل البيت، وذلك في إطار الحرص على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية وضمان وصولها للمستحقين في كافة محافظات مصر.

و أعلن بيت الزكاة تلقي ٢٠٠ ألف طلب للحصول على إعانات من بيت الزكاة والصدقات من خلال موقع البيت الإلكتروني.

ويقوم بيت الزكاة والصدقات بفحص جميع الحالات حرصا على تقديم المساعدات والاعانات لمستحقي الزكاة والصدقات وفقا للقواعد والضوابط المحددة والتي تتفق مع أهداف البيت بإنفاق أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية.

وأكد بيت الزكاة والصدقات، أنه فور الانتهاء من فحص حالات جميع من تقدموا ودراستهم وتحديد مستحقي الصرف من أموال الزكاة والصدقات سيتم الإعلان في وقت لاحق عن قواعد وضوابط التقديم لطلبات جديدة من خلال الموقع الالكتروني للبيت.

ويقدم بيت الزكاة والصدقات إعانات شهرية يستفيد منها حوالي ٥٠٠ ألف شخص من مستحقي الزكاة والصدقات، إضافة إلى جهود البيت لاستهداف المستحقين من الأيتام وذوي الهمم، وتيسير زواج الفتيات غير القادرات، وإغاثة من تعرضوا للكوارث.

الزكاة والصدقات المصري مستحقي الزكاة محافظة جنوب سيناء الدكتور احمد الطيب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات

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وائل لطفي

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