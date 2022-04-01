الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة بريطانية تبرز الدعم السعودي لمصر لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

مصر والسعودية
مصر والسعودية

أبرزت صحيفة "آراب ويكلي" البريطانية، توقيع مصر والسعودية هذا الأسبوع اتفاقية لتشجيع صندوق "الاستثمارات العامة" السعودي على الاستثمار في مصر، بالتزامن مع  إيداع المملكة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تبرز الدعم السعودي لمصر في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة المصرية قائمة من الإجراءات المالية للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية. 

كما لفتت الصحيفة، في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع السعودية،  حيث وقعت القاهرة والرياض اتفاقية لتشجيع صندوق "الاستثمارات العامة" السعودي على الاستثمار في مصر وتستهدف الاتفاقية جذب استثمارات بـ 10 مليارات دولار بالتعاون مع الصندوق السعودي. 

وتابعت إنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزى المصري، مشيرة إلى أن هذه تعد ثاني أكبر إيداع في غضون خمسة أشهر، حيث أعلنت الرياض في نوفمبر الماضي أنها وضعت ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الاستثمارات السعودية في مصر تهدف إلى دعم البلاد، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة المصرية على اتخاذ حزمة من الإجراءات لتخفيف آثار الأزمة العالمية بمختلف جوانبها على المواطنين، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى تخصيص حزمة إغاثة قيمتها 7 مليارات دولار للتخفيف من التداعيات والتأثيرات السلبية على المواطنين في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا. 

ونوهت إلى أنه في إطار تخفيف العبء عن المواطنين الأكثر احتياجًا، تقدمت مصر أيضًا بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق حول تفاصيل برنامج تعاون جديد.

صحيفة آراب ويكلي البريطانية مصر والسعودية صندوق الاستثمارات العامة الدعم السعودي التداعيات الاقتصادية القاهرة والرياض

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