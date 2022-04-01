أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1 أبريل 2022 من الكلمات البحثية التي تتصدر معدلات البحث عبر جوجل مع بداية شهر رمضان 1443، وذلك لرغبة الكثير من المواطنين في تخزين السلع الغذائية.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار الطيور وأجزائها في الأسواق وسعر كرتونة البيض بجميع أنواعه وأسعار الكتاكيت للمستهلكين.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة

شهدت أسواق الطيور ارتفاعات متوسطة في الأسعار وذلك قبل ساعات من بداية شهر رمضان المبارك والتحضير لمائدة أول أيام الشهر الكريم في كافة البيوت المصرية حيث تتراوح أسعار الدجاج من 35 - 36 في المزارع وفي الأسواق 38 - 39 جنيه للكيلو فيما وصل سعر كيلو الدجاج البلدي 45 - 46 جنيه للكيلو ووصل سعر الدجاج الابيض 39 - 40 جنيه للكيلو فيما وصل سعر الدجاج الحمراء 40 - 41 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر الدجاج الساسو 38 جنيه للكيلو فيما سجل سعر كيلو البط في الأسواق للمستهلكين 44 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الرومي 50 جنيه للكيلو.

أسعار إجزاء الطيور في الأسواق للمستهلكين

مع أولى أيام شهر رمضان والتجمعات الأسرية على مائدة اليوم الأول وفقا للعادات المصرية تصاعدت أسعار الطيور في الأسواق حيث يتراوح سعر كيلو البانية 85 - 88 جنيه للكيلو فيما وصل سعر الصدور بالعظم 55 جنيه للكيلو وسعر الكبد والقوانص 50 جنيه للكيلو وسعر الأجنحة 35 جنيه للكيلو ووصل سعر كيلو الدبابيس 40 جنيه فيما وصل سعر كيلو الأوراك 45 جنيه.

ووصل سعر كيلو الشيش طاووق 70 جنيه ووصل سعر كيلو الشاورما 75 جنيه ووصل سعر كيلو الهياكل إلى 17 جنيه للكيلو وكيلو سعر كيلو الدجاج الأمهات إلى 26 جنيه للكيلو.

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سعر كرتونة البيض

يطالع المواطنين أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1 أبريل 2022 من خلال المنصات الإلكترونية حيث وصل كارتونة البيض الأحمر 60 جنيه فيما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض من 55 - 56 جنيه للكيلو وسعر كرتونة البيض البلدي 65 - 70 جنيه للكيلو في الأسواق.

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