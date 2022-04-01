الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1 أبريل 2022

بورصة الدجاج
بورصة الدجاج

أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1 أبريل 2022 من الكلمات البحثية التي تتصدر معدلات البحث عبر جوجل مع بداية شهر رمضان 1443، وذلك لرغبة الكثير من المواطنين في تخزين السلع الغذائية.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار الطيور وأجزائها في الأسواق وسعر كرتونة البيض بجميع أنواعه وأسعار الكتاكيت للمستهلكين.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 

شهدت أسواق الطيور ارتفاعات متوسطة في الأسعار وذلك قبل ساعات من بداية شهر رمضان المبارك والتحضير لمائدة أول أيام الشهر الكريم في كافة البيوت المصرية حيث تتراوح أسعار الدجاج من 35 - 36 في المزارع وفي الأسواق 38 - 39 جنيه للكيلو فيما وصل سعر كيلو الدجاج البلدي 45 - 46 جنيه للكيلو ووصل سعر الدجاج الابيض 39 - 40 جنيه للكيلو فيما وصل سعر الدجاج الحمراء 40 - 41 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر الدجاج الساسو 38 جنيه للكيلو فيما سجل سعر كيلو البط في الأسواق للمستهلكين 44 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الرومي 50 جنيه للكيلو.

أسعار إجزاء الطيور في الأسواق للمستهلكين 

مع أولى أيام شهر رمضان والتجمعات الأسرية على مائدة اليوم الأول وفقا للعادات المصرية تصاعدت أسعار الطيور في الأسواق حيث يتراوح سعر كيلو البانية 85 - 88 جنيه للكيلو فيما وصل سعر الصدور بالعظم 55 جنيه للكيلو وسعر الكبد والقوانص 50 جنيه للكيلو وسعر الأجنحة 35 جنيه للكيلو ووصل سعر كيلو الدبابيس 40 جنيه فيما وصل سعر كيلو الأوراك 45 جنيه.

ووصل سعر كيلو الشيش طاووق 70 جنيه ووصل سعر كيلو الشاورما 75 جنيه ووصل سعر كيلو الهياكل إلى 17 جنيه للكيلو وكيلو سعر كيلو الدجاج الأمهات إلى 26 جنيه للكيلو.

اقرأ أيضا 

بورصة الدجاج اليومية في الأسواق 

سعر كرتونة البيض 

يطالع المواطنين أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1 أبريل 2022 من خلال المنصات الإلكترونية حيث وصل كارتونة البيض الأحمر 60 جنيه فيما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض من 55 - 56 جنيه للكيلو وسعر كرتونة البيض البلدي 65 - 70 جنيه للكيلو في الأسواق.

اقرأ أيضا 

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 

أسعار بورصة الدواجن بورصة الدواجن الدواجن اليوم الجمعة 1 إبريل 2022 1 إبريل 2022 الاسواق الكتاكيت

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوقع قانونًا بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

«ارتفاع شديد فى الحرارة».. تفاصيل الطقس المتوقع خلال الـ72 ساعة المقبلة

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

الأرصاد تحذر أصحاب الأمراض التنفسية من طقس الجمعة

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات إسرائيلية: العمليات الفردية الفلسطينية مستمرة في شهر رمضان

اعتقال 11 فلسطينيًا غالبيتهم من القدس وإبعاد شاب عن الأقصى 15 يومًا

عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى