يطالع أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 17 مارس 2022 الملايين من ربات البيوت عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك لتخزين مستلزمات شهر رمضان المبارك 1443، خاصة مع موجة ارتفاع الأسعار في الأسواق.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار الطيور ومشتقاتها وأسعار الأعلاف والبيض والكتاكيت في الأسواق للمستهلكين.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 17 مارس 2022

وفقا لشعبة الثروة الداجنة فإن هناك نوع من الاستقرار النسبي في أسعار الطيور في الأسواق المحلية للمستهلكين عقب موجات من الغلاء غير المبرر، حيث يتراوح سعر كيلو الدجاج الأبيض من 36 إلى 37 جنيها فيما وصل سعر كيلو الدجاج البلدي إلى 43 - 44 جنيها للكيلو فيما وصل سعر كيلو الدجاج الأحمر 40 جنيها ووصل سعر كيلو البط إلى 55-57 جنيها وذلك بانخفاض جنيهين عن أسعار أيام الأسبوع الماضي.

وتتراوح أسعار الدجاج الرومي في الأسواق المحلية للمستهلكين من 50 - 65 جنيها للكيلو وبلغت أسعار الدجاج الساسو في الأسواق 43 جنيها للكيلو.

أسعار الكتاكيت والبيض في الأسواق مارس 2022

بلغت سعر كارتونة البيض الأبيض 52-55 جنيها وسجل سعر كارتونة البيض الأحمر 59 - 60 جنيها وسعر كارتونة البيض البلدي 63 -65 جنيها وذلك وفقا لأسعار كل منطقة، فيما تتراوح أسعار الكتاكيت البيضاء بين 8.25 - 8.50 جنيها فيما سجل سعر الكتكوت الساسو 3.25 إلى 3.50 جنيها وذلك عقب إضافة تكليف النقل من المزارع إلى منطقة البيع وجاء ارتفاع أسعار البيض والكتاكيت مترتبا على ارتفاع أسعار الدواجن.

فيما وصل سعر شيكارة العلف الـ50 كيلو إلى 550 جنيها ووصل سعر طن الذرة البلدي إلى 7 آلاف جنيها وسعر شيكارة الردة إلى 200 جنيه، ووصل سعر شيكارة الذرة الدشيش إلى 850 جنيها.

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أسعار الطيور في الأسواق للمستهلكين

وفقا لقائمة أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 17 مارس 2022 فإن أسعار البانيه تتراوح من 75 -80 جنيها للكيلو وسعر الأوراك تتراوح من 44-45 جنيها للكيلو وأسعار الكبد والقوانص تتراوح من 35 -40 جنيها للكيلو فيما وصل كيلو الهياكل إلى 20 جنيها.

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