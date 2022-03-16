الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء 16 مارس 2022

الدواجن
الدواجن

تحظى بورصة الدواجن الرئيسية يوميًا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل ربات البيوت خاصة مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن في الأسواق المحلية للمستهلكين وأسعار البيض و الكتاكيت في المزارع للتجار.

بورصة الدواجن الرئيسية

وشهدت أسواق الدواجن ارتفاع ملحوظ في الأسواق المحلية للمستهلكين وذلك بشكل مفاجئ خلال الأسبوع الماضي حيث ارتفاع الكيلو أكثر من 5 جنيهات في كل أنواع الطيور ووصل سعر الدجاج البلدي 37 جنيها في المزارع وفي المحلات 40 جنيها للكيلو والدجاج الأبيض 35 جنيها في المزارع و في المحلات 38 جنيها للكيلو.

ووصل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع إلى 20 جنيها للكيلو وفي المحلات 23 جنيها للكيلو فيما يتراوح سعر كيلو البط في الأسواق للمستهلكين من 37 إلى 41 جنيها للكيلو وذلك وفقا لنوعه وتربيته والاعلاف التي تقدم له.


أسعار الطيور في الأسواق المحلية للمستهلكين

تصل مشتقات الطيور إلى أيادي المواطنين في الأسواق بأسعار مرتفعة منذ الأسبوع الماضي حيث وصل سعر كيلو البانية إلى 80 جنيها فيما وصل سعر كيلو الكبد والقوانص إلى 35 جنيها للكيلو بينما وصل سعر كيلو الشيش طاووق إلى 79 جنيها.

ويبلغ سعر كيلو الوراك في المحلات لـ 47 جنيها ووصل سعر كيلو صدور الدجاج بالعظام إلى 55 جنيها بينما وصلت الدجاج الساسو إلى 38 جنيها في المزارع و 40 جنيها للمستهلكين في الأسواق.

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أسعار البيض والكتاكيت في المزارع للتجار

تشهد بورصة الدواجن الرئيسية يوميا قفزات غير متوقعة في أسعار البيض والكتاكيت وذلك على أعتاب شهر رمضان المبارك 2022 حيث وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 56 جنيها فيما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 55 جنيها ووصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى 66 جنيها.

ومن الأسباب الرئيسية الارتفاع الأسعار غير المتوقعة أسعار أعلاف الدواجن بأنواعها المختلفة وتقلب الأحوال الجوية المفاجئ خلال الفترة الماضية مما أدى إلى تفوق عدد كبير من الدجاج وخسارة المربيين خسائر فادحة مما أدى إلى عدم تربية الفراخ الصغيرة.

بورصة الدواجن الرئيسية بورصة الدواجن الدواجن بورصة أسعار البيض الكتاكيت سعر كيلو الفراخ أسعار الفراخ البيضاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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