الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تلبية لطلب «زيلينسكي».. أستراليا ترسل دعما عسكريا إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء الاسترالي
رئيس الوزراء الاسترالي

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا عددا من ناقلات الجند المدرعة من طراز "بوشماستر"، وذلك بناء على طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي في تصريح للصحفيين، أوردته صحيفة (سيدني مورننج هيرالد) الأسترالية، اليوم الجمعة، "نرسل بالفعل أسلحتنا وذخائرنا ومساعدتنا الإنسانية إلى أوكرانيا. والآن سنرسل إليها ناقلات "بوشماستر" للجند".

وأشار "موريسون" إلى أن نقل المعدات العسكرية إلى أوكرانيا سيتم بناء على طلب رئيسها الذي توجه أمس بنداء إلى نواب البرلمان الاسترالي الفيدرالي.
ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الاسترالي بيتر داتون، أن وزارته تقوم حاليا بـ "بحث المسائل اللوجستية وحل كيفية إرسال 3 أو 4 ناقلات جند مدرعة إلى أوكرانيا".

وأضاف "لقد حددنا المركبات التي سيكون من الممكن إرسالها (إلى أوكرانيا). وندرس حاليا إذا كان بإمكاننا تحقيق ذلك بسرعة".

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