محاضر فورية للمخالفين.. «تموين البحر الأحمر» يكثف الحملات علي الأسواق خلال رمضان

قال المهندس أحمد الدقاق رئيس الرقابة التجارية بمديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر، أن حملات التفتيش والمراقبة علي الأسواق سيتم تكثيفها طوال الشهر المبارك، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محاضر لمحتكري بعض السلع بما يقرب من 450 محضر حتي الآن منذ بداية الحملات،مؤكدًا أن الحملات مستمرة ولن تتوقف وذلك لتخفيف العبء علي المواطنين ومواجهة محتكري السلع بالأسواق، لافتًا إلى أن ذلك يأتي بتوجيهات من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والمهندس ربيع اسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة بضرورة استمرار الحملات ومراقبة الأسواق.

وأضاف رئيس الرقابة التجارية لـ"الدستور"، أن المعارض التي تنظمها المديرية بمختلف المدن ساهمت في خفض أسعار السلع ومواجهة موجة الغلاء الغير مبررة في الاسواق، لافتًا الى أنها تلاقي اقبالًا كثيفًا من المواطنين عليها بمختلف الفئات، وأن الأسعار المعروضة أقل من مثيلاتها بالأسواق بالإضافة إلى ارتفاع جودة المعروضات.

وتابع أن الحملات علي الأسواق مستمرة طوال الوقت وفي مواعيد مختلفة بالإضافة إلى تلقي شكاوي المواطنين علي مدار الساعة ضد المخالفين ومحتكري السلع.

- استمرار المرور على المخابز الحرة بالقصير للتأكد من عدم المغالاة في سعر الخبز

في السياق ذاته قال اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، إنه تم تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز، للتأكيد على توافر وصلاحية السلع الغذائية وخاصة الرمضانية، وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

فى ذات السياق قامت لجنة المتابعة وإدارة الأزمات بالوحدة المحلية برئاسة الأستاذ نجار عمر، وبالتنسيق مع إدارة تموين القصير، مساء اليوم الخميس، بالاستمرار فى المرور على المخابز الحرة ، للتأكد من عدم المغالاة في أسعار الخبز، فضلا عن الرقابة على جودة ووزن الرغيف والتفتيش على النظافة العامة بكل مخبز .

وكان رئيس مدينة القصير أكد أن الوحدة المحلية، تقوم باستمرار مع الجهات الرقابية بالتصدى للمخالفين، مؤكدا على إعداد خطة متكاملة لرصد اى مخالفات.