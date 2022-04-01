الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سريلانكا.. حظر تجوال فى العاصمة إثر احتجاجات بسبب الوضع الاقتصادى

سريلانكا
سريلانكا

فرضت السلطات في العاصمة السريلانكية حظر تجوال بعدما تحولت تظاهرة خارج منزل الرئيس جوتابايا راجاباكسا في كولوميو إلى أعمال عنف.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن التظاهرة تحولت إلى أعمال عنف مع إطلاق الشرطة الرصاص في محاولة لاحتواء تظاهرة تضم مئات الأشخاص حاولوا اقتحام المنزل.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الشرطة أطلقت الرصاص الحي أو المطاطي، إلا أن فردا واحدا على الأقل أصيب بجروح، بحسب شهود.

وتم إعلان حظر التجوال إلى أجل غير مسمى بعد أن طالب المتظاهرون باستقالة الرئيس، رافضين تعامله مع أسوأ أزمة مالية يمر بها البلد الواقع في جنوب آسيا خلال أكثر من 7 عقود.

ويعبر السكان عن غضبهم من الأزمة بشكل واضح سواء في الطوابير التي لا نهاية لها في محطات البنزين أو لدى قضائهم الليل على ضوء الشموع مع انقطاع التيار الكهربائي.

وبسبب النقص الشديد في العملة الأجنبية، صارت الجزيرة عاجزة عن استيراد السلع الحيوية، ما تسبب في نقص حاد سواء في الأدوية الضرورية لإنقاذ حياة المرضى أو في مواد البناء مثل الإسمنت.

وفي الطوابير الطويلة التي تتشكل قبل الفجر خارج محطات الوقود والمحلات التجارية، يعبر الجميع عن الخوف من عدم القدرة على إطعام عائلاتهم مع ارتفاع أسعار الأغذية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الخطوط الجوية في سريلانكا عن تعليق الرحلات الجوية من وإلى موسكو، في قرار يدخل حيز التنفيذ.

وذكرت الخطوط الجوية السريلانكية- في بيان نقلته صحيفة "ديلي ميرور" المحلية- أن حظر الطيران يأتي في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي أثرت بشكل مباشر على رحلات خطوط سريلانكا الجوية إلى روسيا، وبالتالي تم تعليق العمليات إلى موسكو إلى حين إشعار آخر.

وأفاد البيان بأن الشركة ستستمر في مراقبة الوضع في روسيا على أمل استئناف الرحلات الجوية بمجرد تحسن الأوضاع.

جدير بالذكر، أن سريلانكا دولة تعتمد على الدخل السياحي بشكل كبير في اقتصادها، ويعتبر الروس من أكبر فئات السياح الأجانب ضمن زوار سريلانكا.

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وائل لطفي

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