الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب وجزر القمر يوقعان 11 اتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين

ناصر بوريطة
ناصر بوريطة

وقعت المغرب وجزر القمر 11 اتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات.


وأكد وزير الشؤون الخارجية المغربى ناصر بوريطة ونظيره القمري، ظهير ذو الكمال - خلال مؤتمر صحفي مشترك على هامش انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين البلدين - أن انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين المغرب واتحاد جزر القمر، يعكس التطور الذي شهدته العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة، وفق رؤية قائدي البلدين.


وأوضح بوريطة أنه على الرغم من عقد المئات من اللجان المشتركة، إلا أن انعقاد هذه اللجنة سيبقى تاريخيا، كونها انعقدت في مدينة الداخلة، ومع دولة صديقة، وستكون سابقة لعقد لجان أخرى مستقبلاً.


‏وأضاف بوريطة أن هذه اللجنة تعكس المواقف الثابتة والداعمة لجزر القمر بخصوص الوحدة الترابية للمغربية، على اعتبار أن اتحاد جزر القمر هي أول دولة فتحت قنصليتها في مدينة العيون.


وأشار إلى أن توقيع الاتفاقيات اليوم يعكس طموح البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية.

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