استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



وفي بروناي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 686 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 134 ألفا 412 إصابة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 93 حالة وفاة.



وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 978 ألفا و426 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و951 حالة.





وأبلغت سلطات الصحة في جنوب أفريقيا عن 12 حالة وفاة و1888 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 100 ألفا و32 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و718 ألفًا و953 إصابة.



وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 21 ألفا و99 إصابة و51 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 3 ملايين و30 ألفا و429 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 27 ألفا و510 حالة وفاة.



وفي ليختنشتاين، تم تسجيل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بفيروس كورونا في البلاد إلى 367 حالة.



وفي بوتان، تم تسجيل 1,138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بفيروس كورونا في البلاد إلى 4,295 حالة.



وفي موريشيوس، تم تسجيل 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بفيروس كورونا في البلاد إلى 1,568 حالة.



وفي هولندا، تم تسجيل 25 ألفا 467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 7 ملايين و 859 الفا و 274 حالة، و26 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 21 ألفا و 987.



وفي النمسا، تم تسجيل 25 ألفا 893 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 3 ملايين و 831 الفا و 48 حالة، و 53 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و 865.



وفي بريطانيا،تم تسجيل 35 ألفا 968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 21 مليون و 147 الفا و 425 حالة، و 192 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 165 ألفا و 379.

