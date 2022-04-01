خريطة مسلسلات مضان ووقف الحرب الروسية أهم ما يشغل المصريين

أحداث كثيرة شغلت المصرية على أكثر من مستوى، فهو يعد آخر أيام العمل الرسمية قبل استقبال شهر رمضان الكريم، فكما شهدت الشوارع والمحال والأسواق زحامًا؛ استعدادًا لبداية الشهر المبارك وكذلك الأخبار وما يشغل المواطنين حتى آخر لحظات الليل.

مسلسلات رمضان 2022.. «الدستور» تنفرد بنشر تفاصيل الحلقات الأولى

ولعل البحث عن خريطة الدراما المصرية ومواعيد عرض المسلسلات على مختلف القنوات هو أكثر ما يسغل المصريين حاليًا ويحتل المركز الأول على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لا سيما أن القائمين على صناعة الدراما يقدموا وجبة دسمة بالاعمال الهامة هذا العام، كعادتها تحرص المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم أعمال هامة تصنع الوعي وتقدم الترفيه في آن واحد خلال شهر رمضان الكريم، فى تجربة حصدت النجاح والإعجاب خلال المواسم الماضية، وتراهن على تحقيق المزيد فى الموسم الحالى.

تقدم «المتحدة» ١٤ عملًا جديدًا من خلال شبكة قنواتها، تضم كوكبة من ألمع النجوم الكبار والشباب، وتتنوع الأعمال بهدف إرضاء جميع الأذواق والفئات، فنجد الكوميديا والإثارة والتشويق والدراما الجادة حاضرة بقوة، و إليكم (التفاصيل ).

خريطة الأعمال

سعد الدين الهلالي يشارك نيللي كريم «فاتن أمل حربي»

وفي ذات السياق، يبحث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن أبرز المشاركين وضيوف الأعمال الدرامية، واحتل اشتارك الشيخ والداعية الدينية الشيخ سعد الدين الهلالي مع نيللي كريم «فاتن أمل حربي» .

وتعاقد الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على المشاركة كمرجع ديني في مسلسل “فاتن أمل حربي” بطولة النجمة نيللي كريم المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم على شاشة “سي بي سي” حصريًا.

والمسلسل يتناول قضايا الأحوال المدنية والطلاق ومشكلات الحضانة وغيرها؛ لذا قررت مجموعة العدل أن تستعين بمتخصصين في القانون وقوانين المرأة فاستعان بالمحامية الحقوقية نهاد ابو القمصان ولأنه يناقش قانون الأحوال الشخصية وقضايا المرأة وما لها من علاقات في الفقه والدين قرر التعاقد مع الشيخ الدكتور سعد الدين الهلالي للاستفادة من علمه في هذا الأمر، وباقي (التفاصيل)

مسلسل فاتن حربي

«بشائر الشهر الكريم».. صلاة الجمعة الأولى من رمضان فى مسجد الحسين

وما زلنا في الأخبار التي تشعرنا أننا في رحاب الشهر الفضيل، حيث حمل مساء الخميس بشرى سارة للمصريين جميعًا، بعد أن انتشرت صور من تفقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، سير أعمال التطوير التي تتم بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، والتي تعد نقلة حضارية ليس للمسجد وحده، بل للمسجد وساحته ومحيطه والمنطقة بأكملها.

وتوجه وزير الأوقاف وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها ومحبي آل البيت بكل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بتطوير مساجد آل البيت، وتوجيهه بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ليكون جاهزًا لأداء الشعائر في شهر رمضان الكريم، وهو ما تم وتحقق بفضل الله تعالى تحت إشراف كامل ودقيق للهيئة الهندسية بقواتنا المسلحة الباسلة، وبأعلى المقاييس العالمية، وبتنفيذ كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، ما يستوجب تقديم الشكر لها ولكل من أسهم في إتمام هذا العمل بهذه الصورة المشرفة .

فيما أكد وزير الأوقاف أن شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المعظم يوم الثامن من أبريل ٢٠٢٢ م ستقام في مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، كما ستقام صلاة العشاء والتراويح فيه يوم السبت القادم الثاني من أبريل، ثم تستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده، وإليكم (التفاصيل)

روسيا تعلن «مجددًا» وقفا مؤقتا لإطلاق النار فى ماريوبول الأوكرانية

على صعيد أخر، لا زالت الحرب الروسية_ الأوكرانية تستحوذ على انظار العالم أجمع، خاصة أنها أثرت على قطاعات كبيرة منها من بينها توافد ملايين اللاجئين وتفاقم مشكلات الاقتصاد وتأثر تدفق رؤوس الأموال والأعمال، لكن يبدو أن هناك انفراجة قريبة، لا سيما بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أنّها ستفتح الجمعة ممرّاً إنسانياً لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة جنوب شرق أوكرانيا والتي تحاول القوات الروسية احتلالها منذ أسابيع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: إن "القوات المسلحة الروسية ستعيد فتح ممر إنساني من ماريوبول إلى زابوروجيا (220 كيلومترا شمال غرب) في الأول من أبريل اعتبارًا من الساعة 10,00 بتوقيت موسكو (7,00 ت غ)".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنّ هذا الإجراء اتُخذ بناء على طلب شخصي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وإليكم ( التفاصيل).