روسيا تعلن «مجددًا» وقفا مؤقتا لإطلاق النار فى ماريوبول الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أنّها ستفتح الجمعة ممرّاً إنسانياً لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة جنوب شرق أوكرانيا والتي تحاول القوات الروسية احتلالها منذ أسابيع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: إن "القوات المسلحة الروسية ستعيد فتح ممر إنساني من ماريوبول إلى زابوروجيا (220 كيلومترا شمال غرب) في الأول من أبريل اعتبارًا من الساعة 10,00 بتوقيت موسكو (7,00 ت غ)".

أشارت الوزارة في بيانها إلى أنّ هذا الإجراء اتُخذ بناء على "طلب شخصي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضافت الوزارة أنه "بهدف ضمان نجاح هذه العملية الإنسانية، يُقترح تنفيذها بمشاركة مباشرة من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت سابق الخميس استعدادها "لقيادة" عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول اعتبارا من الجمعة شرط أن تكون لديها الضمانات الأمنية اللازمة.