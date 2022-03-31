مسلسلات رمضان 2022.. «الدستور» تنفرد بنشر تفاصيل الحلقات الأولى

كعادتها تحرص المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم وجبة درامية دسمة ومتنوعة خلال شهر رمضان الكريم، فى تجربة حصدت النجاح والإعجاب خلال المواسم الماضية، وتراهن على تحقيق المزيد فى الموسم الحالى.

تقدم «المتحدة» ١٤ عملًا جديدًا من خلال شبكة قنواتها، تضم كوكبة من ألمع النجوم الكبار والشباب. وتتنوع الأعمال بهدف إرضاء جميع الأذواق والفئات، فنجد الكوميديا والإثارة والتشويق والدراما الجادة حاضرة بقوة.

وتسعى «الدستور» لتسليط الضوء على الملامح العامة، التى تظهر من خلال الحلقات الأولى للأعمال المعروضة.