الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. «الدستور» تنفرد بنشر تفاصيل الحلقات الأولى

مسلسلات رمضان 2022
مسلسلات رمضان 2022

كعادتها تحرص المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم وجبة درامية دسمة ومتنوعة خلال شهر رمضان الكريم، فى تجربة حصدت النجاح والإعجاب خلال المواسم الماضية، وتراهن على تحقيق المزيد فى الموسم الحالى.

تقدم «المتحدة» ١٤ عملًا جديدًا من خلال شبكة قنواتها، تضم كوكبة من ألمع النجوم الكبار والشباب. وتتنوع الأعمال بهدف إرضاء جميع الأذواق والفئات، فنجد الكوميديا والإثارة والتشويق والدراما الجادة حاضرة بقوة.

وتسعى «الدستور» لتسليط الضوء على الملامح العامة، التى تظهر من خلال الحلقات الأولى للأعمال المعروضة.

الحلقة الأولى من مسلسل «ملف سري»: المستشار يحيى يتصدى لفساد العائلة الكبيرة

الحلقة الأولى من مسلسل «سوتس».. مطاردات ومخدرات فى بداية حياة «سوبر مان المحاماة»

 

الحلقة الأولى من مسلسل «المشوار».. ماهر وورد زوجان يعيشان فى بؤس شديد

 

الحلقة الأولى من مسلسل «يوتيرن» ريهام.. 3 خطوط درامية لبطلة العمل

الحلقة الأولى من مسلسل «أحلام سعيدة» يسرا.. هانم مهووسة بالنظافة والترتيب 

 

الحلقة الأولى من مسلسل «فاتن أمل حربى»: نيللى كريم زوجة تعيسة تطلب الطلاق من شريف سلامة

 

الحلقة الأولى من مسلسل «الكبير أوى»: صاحب «الدوّار» يبحث عن زوجة.. وجونى يائس

الحلقة الأولى من مسلسل «مكتوب عليا».. أكرم حسنى مدرس الموسيقى الناقم

الحلقة الأولى من مسلسل «العائدون»: جرائم داعش فى المنطقة

 

الحلقة الأولى «راجعين يا هوى».. أزمات متعددة لرجل الأعمال بليغ أبوالهنا

الحلقة الأولى من مسلسل «جزيرة غمام».. مى عزالدين تلفت الأنظار فى مشاهد خاطفة

 

الحلقة الأولى من مسلسل «فى بيتنا روبوت 2».. هشام جمال يكافح لاستعادة السيطرة على الآليين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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