الحلقة الأولى من مسلسل «يوتيرن» ريهام.. 3 خطوط درامية لبطلة العمل

تقدم الفنانة ريهام حجاج بطولة مطلقة جديدة من خلال مسلسل «يوتيرن»، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، وترصد الحلقة الأولى التاريخ المهنى لبطلة العمل «يارا الكردى» التى تجسدها «حجاج» من خلال شخصية ضابط الملاحة البحرية التجارية، ولم يتطرق المسلسل لمشاهد فى السفن أو الملاحة.

ويرصد العمل- فى المشاهد الأولى- الخطوط الدرامية للبطلة من خلال علاقتها بـ٣ أشخاص، هم والدها الذى يقدم دوره الفنان الكبير توفيق عبدالحميد وزوجها الذى تبدو عليه علامات الريبة، ويقدم الدور الفنان أيمن القيسونى، والخط الثالث علاقتها مع ابن خالتها وصديقها من الطفولة «خالد».