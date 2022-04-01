الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الجيزة يدشن مبادرة لتوزيع 60 ألف كرتونة رمضانية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

دشن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة مبادرة "قطار وصل الخير" لتوزيع ٦٠ ألف كرتونة رمضانية على الأهالي من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتحقيق مطالبه واحتياجاته خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات المستهدفة.

وأكد المحافظ، أن القافلة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة أن يشمل التوزيع جميع أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة.

وثمن راشد الدور الكبير لمؤسسة حياة كريمة لما تقدمه من خدمات اجتماعية وإنسانية للأهالي وخاصة مع حلول شهر مضان المبارك. 

وأكد المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.

ومن جانبه، أوضح منسق عام المبادرة بالجيزة، أنه سيستمر العمل في التوزيع لهذه المساعدات بدءا من اليوم ليشمل جميع الأحياء والمراكز والمدن. 

حضر فعاليات تدشين المبادرة كل من ابراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، والدكتور أحمد شعيب منسق عام حياة كريمة بالجيزة، وأعضاء ومنسقي المؤسسة بالأحياء والمراكز.

قطار وصل الخير مبادرة توزيع 60 الف كرتونة رمضانية محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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