الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اتفاق «سودانى ـ تشادى» على دعم أمن واستقرار الحدود المشتركة وتنمية التجارة

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان ومحمد إدريس ديبي

أكد السودان وتشاد، اليوم الخميس، حرصهما على إرساء الأمن والاستقرار في الخرطوم وفي منطقة بحيرة تشاد وعلى مستوى دول الساحل.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام مباحثات رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان مع رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي بإنجمينا.

وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان، بزيارة ودية وعملية إلى نجامينا اليوم وكان في استقباله بالقصر الرئاسي الفريق محمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رئيس الدولة في جمهورية تشاد.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي توحد البلدين وشعبيهما كما تداولا بشأن الوضع الأمني ​​والإنساني على الحدود التشادية السودانية.

وأشاد البرهان وديبي بأداء القوات المشتركة السودانية التشادية وأهمية أمن واستقرار الحدود المشتركة وتنمية التجارة الحدودية، وأكدا حرصهم على إرساء الأمن والاستقرار في السودان وفي منطقة بحيرة تشاد وعلى مستوى دول الساحل.

وشدد الجانبان على ضرورة تحقيق مصالحة سياسية في ليبيا لما فيه مصلحة استقرارها واستقرار المنطقة، وأشارا إلى اهتمامهم بنجاح حوار الدوحة التمهيدي، وعلى إنجاح عملية المصالحة الوطنية الشاملة في تشاد.

ودعا البيان الختامي إلى تنشيط عمل اللجنة الوزارية المشتركة وانعقاده في أقرب فرصة ممكنة.

وتداول قائدا البلدين حول مختلف قضايا التعاون الاقتصادي، وذلك بغرض فتح آفاقا اقتصادية وتجارية جديدة يمكن أن تعزز الاستثمارات في القطاعات التي تمتلك فيها تشاد والسودان ميزات واضحة للبيان، لا سيما مجالات النقل والتكنولوجيا والتجارة والزراعة في ظل الأوضاع غير المستقرة للأمن الغذائي في العالم والمنطقة وبوادرها كضامن لاتفاقات جوبا للسلام الشامل، تظل تشاد ملتزمة بالتنفيذ الفعال لبنود الاتفاقات.

واتفق الرئيسان على تبادل الخبرات والاتصالات قيما يلي تنفيذ عملية الانتقال السياسي الجارية في البلدين الشقيقين تشاد والسودان.

السودان تشاد بحيرة تشاد الخرطوم دول الساحل عبد الفتاح البرهان محمد إدريس ديبي انجمينا

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