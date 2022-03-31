الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

حدث في مثل هذا اليوم.. نياحة القديس ميخائيل أسقف نقادة

البابا تواضروس
البابا تواضروس

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الخميس، بتذكار نياحة القديس ميخائيل أسقف نقادة.

وقال كتاب السنكسار الكنسي، الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي إن فى مثل هذا اليوم تنيح الأب الأسقف المكرم الكامل صاحب الشيخوخة الحسنة والذكر الجميل الأنبا ميخائيل أسقف كرسى نقادة.

يقول المعجم إن ميخائيل اسم علم مذكر عبري الأصل، وهو في الأصل اسم علم لملاك، مركب من 3 كلمات: "مي: مَن؟" و"ك: حرف تشبيه"، و "إيل: الله". والمعنى: مَن يشبه الله؟ ويلفظ: ميشيل فانظره.

المرتل كرم عوض الله دوس من القاهرة، قال للدستور ان الكنيسة خصصت لحن ابيكران لتكريم القديسين، الذين تحتفل يوميا بذكرى رحيلهم.

وعن اللحن فهو يقول بحسب النص الذي ترتله الكنيسة: آبيكران إيرنيشتى خين إتكورا إنكيمى أوبى مكاريوس بى آجيوس إتطايوت خين نى آجيوس تيرو بينيوت إثؤواب إثؤواب إثؤواب انذيكيئوس آفا.. بى مينريت إنتى بى إخرستوس، شيرى بيك إمهاف إثميه إن خاريسما شيرى بيك سوما إثؤواف فيئيطاف فيفى نان إيفول نخيتف إنجى أوطالتشو إنشونى نيفين ماتى هو إى بى إخرستوس إممانوئيل هينا إنتيف كانين نوفى نان إيفول".

وعن الترجمة العربية للنص القبطي فتاتي كالاتي: "اسمك عظيم في إقليم مصر أيها الطوباوي القديس المكرم في جميع القديسين، أبونا الطاهر القديس أنبا…حبيب المسيح، السلام لقبرك الممتلئ نعمة، السلام لجسدك المقدس، الذي نبع منه شفاء لكل الأمراض، أسأل، المسيح عمانوئيل لكي يغفر لنا خطايانا.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بحلول خميس الأسبوع الخامس من الصوم الكبير الكبير.

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