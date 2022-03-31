كندا: 50 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية لأفغانستان

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الخميس، عن تمويل إضافي قدره 50 مليون دولار كجزء من استجابتها للاحتياجات الإنسانية في أفغانستان والدول المجاورة.

جاء ذلك في حدث رفيع المستوى بشأن دعم الاستجابة الإنسانية في أفغانستان 2022، الذي عقدته الأمم المتحدة وعدد من الدول.

وأوضحت كندا أنه سيتم تسليم هذه المساعدة من خلال الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء العاملين في المجال الإنساني مع القدرة التشغيلية للاستجابة لهذه الاحتياجات.

وقال وزير التنمية الدولية والوزير المسئول عن وكالة التنمية الاقتصادية في المحيط الهادئ في كندا، هارجيت ساجان، في بيان: "مع مرور كل يوم، يزداد الوضع سوءًا بالنسبة للأفغان، ولا شك في أن أفغانستان على شفا كارثة إنسانية"، مشددًا على أن الدعم الإضافي الذي أُعلن عنه اليوم سيساعد في توفير بعض الإغاثة المطلوبة.