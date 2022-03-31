الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا: 50 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية لأفغانستان

الحكومة الكندية
الحكومة الكندية

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الخميس، عن تمويل إضافي قدره 50 مليون دولار كجزء من استجابتها للاحتياجات الإنسانية في أفغانستان والدول المجاورة.

جاء ذلك في حدث رفيع المستوى بشأن دعم الاستجابة الإنسانية في أفغانستان 2022، الذي عقدته الأمم المتحدة وعدد من الدول.

وأوضحت كندا أنه سيتم تسليم هذه المساعدة من خلال الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء العاملين في المجال الإنساني مع القدرة التشغيلية للاستجابة لهذه الاحتياجات.

وقال وزير التنمية الدولية والوزير المسئول عن وكالة التنمية الاقتصادية في المحيط الهادئ في كندا، هارجيت ساجان، في بيان: "مع مرور كل يوم، يزداد الوضع سوءًا بالنسبة للأفغان، ولا شك في أن أفغانستان على شفا كارثة إنسانية"، مشددًا على أن الدعم الإضافي الذي أُعلن عنه اليوم سيساعد في توفير بعض الإغاثة المطلوبة.

الحكومة الكندية أفغانستان الاستجابة الإنسانية في أفغانستان

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