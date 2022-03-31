الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد خطوبتها.. 6 معلومات عن المطربة نبيلة نجلة الفنان حميد الشاعرى

حميد الشاعرى وأبنته
حميد الشاعرى وأبنته نبيلة

احتفلت المطربة الشابة نبيلة نجلة الفنان حميد الشاعرى، مساء اليوم الخميس، بحفل خطوبتها على الشاب شوان، بحضور والدها وأفراد أسرة العروسين.

وشاركت نبيلة متابعيها عبر موقع تبادل الصور“إنستجرام”، صورًا من حفل الخطوبة وعلقت عليها: "هذا الشهر تمت خطوبتى لأقرب انسان لقلبى شوان، أنت أجمل هدية من الله".

«الدستور» ترصد في السطور التالية أهم المعلومات  حول نبيلة الشاعري..

  1. نبيلة الابنة الكبرى للملحن والموزع حميد الشاعرى
  2. فنانة ومطربة مبتدئة طرحت أولى أغنياتها باللغة الإنجليزية وهى من كلماتها وألحانها وتوزيع والدها الملحن والموزع الكبير حميد الشاعرى.
  3. والدتها تنتمي لأصول فلسطينية أردنية وتعيش مع والدتها بمدينة دبى، مما جعلها تتقن اللهجة الشامية، في حين كان والدها سببًا في إتقان اللهجة المصرية.
  4. أولى تجاربها كانت الكتابة والغناء باللغة الإنجليزية، ولكنها لا تمانع في الغناء باللغة العربية أيضًا لأنها تربت على الأغاني العربية في الأساس.
  5. تعتز بأصولها العربية وتفتخر بمساندة والدها لها.
  6. قررت أسرة الشاعري دعم نبيلة في أول أعمالها الغنائية ومساعدتها في تنمية موهبتها.
نبيلة الشاعري حميد الشاعري حفل خطوبة مطربة مبتدئة احتفلت

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وائل لطفي

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