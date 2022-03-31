بعد خطوبتها.. 6 معلومات عن المطربة نبيلة نجلة الفنان حميد الشاعرى

احتفلت المطربة الشابة نبيلة نجلة الفنان حميد الشاعرى، مساء اليوم الخميس، بحفل خطوبتها على الشاب شوان، بحضور والدها وأفراد أسرة العروسين.

وشاركت نبيلة متابعيها عبر موقع تبادل الصور“إنستجرام”، صورًا من حفل الخطوبة وعلقت عليها: "هذا الشهر تمت خطوبتى لأقرب انسان لقلبى شوان، أنت أجمل هدية من الله".

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