الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بحث تفاصيل العمرة والحج للعمال.. أبرز أنشطة «القوى العاملة» اليوم

محمد سعفان
محمد سعفان

شهدت وزارة القوى العاملة اليوم، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:-

- وزير القوى العاملة يبحث مع القنصل السعودي تفاصيل العمرة والحج للعمال

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالقاهرة الدكتور سلطان السبيعي، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي حول سفر العمالة المصرية من السائقين والعمال للعمل خلال موسمى شهر رمضان الكريم، والحج لخدمة زوار بيت الله الحرام.

https://www.dostor.org/4044841


-تمهيدا للانتخابات العمالية.. سعفان يشهد ختام ندوة تثقيفية حول قانون التنظيمات النقابية

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان ، ختام فعاليات الندوة التثقيفية لـ"قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي - أهدافه وأحكامه  وآليات وإشكاليات تطبيقه -" والتي استمرت يومين متواصلين ، بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس وتحت رعاية منظمة العمل العربية، بمشاركة مسئولي إدارات الإتصال النقابي بـ 13 مديرية للقوى العاملة.
https://www.dostor.org/4044918


-نقابة الكيماويات تستعرض نشاطها خلال الدورة النقابية الماضية

قال الكيميائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، خلال كلمته بالجمعية العمومية للنقابة المنعقدة الآن بقاعة نقابة النسيج بشبرا مصر، "حققنا مكاسب عمالية لم تحدث مثل الحصول على أحكام قضائية للعاملين بشركة بروكتل آند جامبل، وصرف أرباح 10% لمدة 16 عام، والحصول على حكم بأحقية العاملين بشركة بروميتيون للإطارات، أيضاً في نسبة الأرباح والإضافي، والحصول على أحكام لشركات سيمو للورق  الحرير الصناعي و الكوك
https://www.dostor.org/4045098


-«القوى العاملة»: تعيين 863 شابا بالمنيا خلال فبراير

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، 863 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 3027 شاباً.
https://www.dostor.org/4044847

القوى العاملة شهر رمضان العمالة المصرية وزير القوى العاملة محمد سعفان

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