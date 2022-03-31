نقابة الكيماويات تستعرض نشاطها خلال الدورة النقابية الماضية

قال الكيميائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، خلال كلمته بالجمعية العمومية للنقابة المنعقدة الآن بقاعة نقابة النسيج بشبرا مصر، "حققنا مكاسب عمالية لم تحدث مثل الحصول على أحكام قضائية للعاملين بشركة بروكتل آند جامبل، وصرف أرباح 10% لمدة 16 عام، والحصول على حكم بأحقية العاملين بشركة بروميتيون للإطارات، أيضاً في نسبة الأرباح والإضافي، والحصول على أحكام لشركات سيمو للورق الحرير الصناعي و الكوك، ونطالب الوزير بتنفيذ أحكام القضاء العادل لأننا في دولة تخدم سيادة دولة الحق والقانون، وكذلك الحصول على أحكام فردية وتبنينا قضايا عديدة وعودة عمال مفصولين إلى العمل وبالقانون، كما أننا أوقفنا بيع شركات إلا بوجود النقابة العامة كطرف ثالث من أطراف البيع لوضع لائحة تكون جزء من عقد البيع مع الطرفين البائع والمشترى لنحافظ على حقوقهم، وتصدينا للائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، وتصدينا بكل قوة لقانون 185".

وأضاف حمدي، "قامت النقابة العامة بتحريك قضايا عمالية جماعية بعدم خصم ضريبة كسب العمل، وعدم دستورية قانون التامينات الاجتماعية في مواده من 21 حتى 24 والذى يمنع العاملين الخارجين الى المعاش المبكر من الحصول على معاش ولعل الاتفاقية الخاصة بشركة القومية للأسمنت هي مدخلنا، وعدم دستورية قانون 185 قانون قطاع الأعمال العام، وقضية العلاوات، كما أننا شاركنا بوضع رؤية ومناقشة قانون العمل الذى يهم السواد الأعظم وأيدنا ملاحظاتنا ولعل أهمها هي نجاحنا في أن يكون جزاء الفصل بين يدي المحكمة العمالية، وإنشاء المحاكم العمالية العادلة الناجزة كما أننا نعلن اليوم رفضنا للمادة (133) من مشروع قانون العمل والتي تقضي على فلسفة العقد الغير محدد المدة، ونظمنا العديد من سلاسل المؤتمرات الصناعية والاقتصادية تحت عنوان حماية المنتج الوطني وتوطين صناعة الخامات ورصدنا من خلال تلك المؤتمرات أهم المشاكل والمعوقات والحلول المقترحة من خلال حضور الأطراف المعنية من الوزارات المختصة (تخطيط و قطاع أعمال و صناعة و أستثمار و بيئة)، وأصحاب الأعمال وممثلي العمال فخلال مؤتمراتنا تقابلت الثلاثية (أصحاب أعمال، حكومة، ممثلي العمال) على طاولة واحدة وبشعار واحد هو تطوير الصناعة والحث على الإنتاج لأن الإنتاج هو السبيل الوحيد لنهضة الأمم لكي نحيا حياة كريمة وحققنا ما تطالب به منظمة العمل الدولية وهو حوار الثلاثية في كافة المناحي (تطوير الصناعة، الحفاظ على حقوق العاملين) من خلال مفاوضة جادة ومستقلة لأن استقلالية الحركة النقابية هي الطريق الوحيد للحصول على علاقات عمل متوازنة تحقق مصلحة العمل والعمال وايضاً نؤكد أننا نعيش في مناخ يضمن لنا حرية التعبير عن آرائنا ونتفاوض بكل قوة وحرية ولعل تلك الأحكام التي حصلنا عليها ونفذنها وكذلك صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي اشتملت على عدة نقاط تخص العمل والعمال ويأتي من أبرزها مشاركة العمال في وضع السياسات وليس مجرد أبداء رأى بل مشاركة لهو خير دليل أن المناخ ممهد لمن أراد أن يعمل فدعونا أن نطلق على مؤتمرنا هذا عنوان دعوة للإنتاج، وكانت لنا مواقف كبيرة من أجل تطوير الشركات لأننا نؤمن بأن شركاتنا له مستقبل واليوم نرى تطوير الدلتا للأسمدة، النصر للأسمدة، راكتا للورق، النقل والهندسة، النصر للصناعات الدوائية، وقد أرسلنا مذكرة لوزير قطاع الاعمال العام لعقد لقاء قريب للمناقشة حول صناعة الدواء ومشاكل العاملين بها والعمل على حلها، وجاري إبرام إتفاقية تعاون مع اتحاد الصناعات لتدريب العمال والنقابين لإعداد كوادر تقود المرحلة القادمة".

وقال، "انطلقنا في العلاقات الدولية من خلال النقابة العامة والاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات حتى أصبح عضو مراقب بمنظمة العمل الدولية ، كما أستطعنا أستعادة نادى من المغتصب منذ 17 عامًا لأحضان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في ثلاثة شهور فقط بالعمل الجاد الإخلاص ،ما أننا جميعنا نعمل من خلال منظومة عمل جماعية الجميع فيها واحد ونشكر القيادات التي دعمتنا وساعدتنا للحصول والدفاع والحفاظ على حقوق العاملين، ومن هذا المنطلق فإن نقابتكم العامة على مدى السنوات الماضية قد حققت بتعاونكم وبمشاركتكم اتجاه الكثير من الإنجازات التي يسجلها التاريخ والتي أشادت بها أيضًا إدارات الشركات حيث كنا دائما الداعم الحقيقي خلف الإدارات الناجحة من أجل دعمها والاستمرار معها للوصول لافضل النتائج بل وكان دعمنا لها على كافة المستويات وأمام كل المسئولين هو اعتراف من جانبنا أننا نعمل معاً من أجل المصلحة العامة من أجل مصرنا الحبيبة".

وأنهى كلمته قائلًا، "إن ما رأيتموه من خلال الفيلم الوثائقي الذي عرض عليكم، والذي يعتبر جزء من الإنجازات التي تمت وما تطالعونه في تقرير النشاط من خلال المكاتبات والمراسلات الصادرة والواردة من وإلى النقابة العامة، لهو خير دليل وشاهد على ما قدم من جهد أنتم تستحقونه ومعكم عمالنا الشرفاء في كافة مواقع العمل، وأن ما تحقق كاف بأن يجعلكم أمام قواعدكم العمالية في موقف مشرف، خاصة وأن حصاد أعمالكم قد ترجمتها نقابتكم العامة في هذه المذكرات، وهذا ما يجعلنا أن نؤكد دوما على أن الحوار الهادف والبناء هو دائما وسيلتنا وقد تحقق كل هذا بفضل مجهودات النقابة العامة ومجلسها الموقر ولجانها النقابية لأننا جميعا نعمل في منظومة عمل جماعية الكل فيها على قلب راجل واحد، وأخيرًا فإننا كنا وما زالنا دائمًا نرفع شعار "أننا نتحاور ولا نتحارب"، لأن الغاية في النهاية واحدة ومشتركة وهي تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة".