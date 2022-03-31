«القوى العاملة»: تعيين 863 شابا بالمنيا خلال فبراير

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بتعيين 863 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 3027 شاباً.

وقال الوزير، إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني، بتقييم 12 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية والمواقع الخارجية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 689 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة.

وقال وليد الإمام، مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر فبراير الماضى بالتفتيش على 425 منشأة، فضلا عن القيام بـ11 حملة تفتيشية، وأسفر عن تحرير 190 محضراً للمنشآت المخالفة، وعمل 12 غلق إداري، وعقد 24 ندوة توعية (إعرف - إحمي نفسك)، فضلاً عن بحث 12 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 19 منحة مولود جديد بإجمالي 38 ألف جنيه، و5 منح زواج بـ15 ألف جنيه، و6 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 12 ألف جنيه، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ24 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 56 ألفاً و 567 جنيها.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1109 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2569 عاملاً، وأسفر عن تحرير 83 محضراً، وعمل 5 ندوات توعية، كما تلقت المديرية 39 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها ودياً، و 11 منها تعذرت تسويتها وإحالتها للقضاء، و24 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 200 منشأة.