الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قطع المياه عن 7 مناطق فى الإسكندرية غدًا

قطع المياه
قطع المياه

أصدرت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم، تنبيها للمواطنين بشأن قطع المياه عن 7 مناطق من الساعة السادسة صباح غد الجمعة حتى الحادية عشرة صباحا بسبب أعمال صيانة طارئة.

ووفقا لبيان صادر عن الشركة اليوم، فإنه سيجري قطع المياه عن مناطق "مدينة العامرية وقراها، برج العرب وتوابعها، قرى شمال التحرير، العشرة آلاف، البستان، الساحل الشمالي، مدينة الحمام".

ولفت البيان إلى إجراء الشركة المصرية لنقل الكهرباء أعمال صيانة طارئة، ما ينتج عنها انقطاع الكهرباء عن روافع ومحطات جنوب الإسكندرية وقطع المياه.

وأكدت الشركة عودة الخدمة والمياه بالضغوط الطبيعية عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح، مناشدة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن المناطق التالية: (المنيب - القصبجي - العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم - شارع ربيع الجيزي - ساقية مكي - ميدان الجيزة) وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء الخميس الموافق ٣١/ ٣/ ٢٠٢٢ وحتى الثامنة من صباح الجمعة الموافق ١ /٤ / ٢٠٢٢.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال الصيانة بمحطة مياه جزيرة الدهب، قبل بدء شهر رمضان وحلول فصل الصيف.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

محافظة رمضان قطع انقطاع المياه الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

«بشائر الشهر الكريم».. صلاة الجمعة الأولى من رمضان فى مسجد الحسين

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

«لي مع الله أسرار».. عبد الحليم حافظ وتفاصيل «العُمرة» الأخيرة واعتزال الصوم وكتابة القرآن على الهواء

الرئيس التونسى قيس سعيد يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان

«ارتفاع الحرارة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مقتل 4 إسرائيليين فى حادث طعن بـ«غوش عتصيون»

«الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل تتعمد التصعيد لخدمة مشاريعها الاستعمارية