قطع المياه عن 7 مناطق فى الإسكندرية غدًا

أصدرت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم، تنبيها للمواطنين بشأن قطع المياه عن 7 مناطق من الساعة السادسة صباح غد الجمعة حتى الحادية عشرة صباحا بسبب أعمال صيانة طارئة.

ووفقا لبيان صادر عن الشركة اليوم، فإنه سيجري قطع المياه عن مناطق "مدينة العامرية وقراها، برج العرب وتوابعها، قرى شمال التحرير، العشرة آلاف، البستان، الساحل الشمالي، مدينة الحمام".

ولفت البيان إلى إجراء الشركة المصرية لنقل الكهرباء أعمال صيانة طارئة، ما ينتج عنها انقطاع الكهرباء عن روافع ومحطات جنوب الإسكندرية وقطع المياه.

وأكدت الشركة عودة الخدمة والمياه بالضغوط الطبيعية عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح، مناشدة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن المناطق التالية: (المنيب - القصبجي - العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم - شارع ربيع الجيزي - ساقية مكي - ميدان الجيزة) وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء الخميس الموافق ٣١/ ٣/ ٢٠٢٢ وحتى الثامنة من صباح الجمعة الموافق ١ /٤ / ٢٠٢٢.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال الصيانة بمحطة مياه جزيرة الدهب، قبل بدء شهر رمضان وحلول فصل الصيف.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.