تكريم 20 أمًا مثالية من مختلف إدارات «صحة بني سويف» (صور)

نظمت إدارة الخدمة الاجتماعية بمديرية الصحة ببني سويف، اليوم، بالتنسيق مع المجلس القومي للأمومة والطفولة احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بمديرية الصحة بحضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية، والطاف رياض مدير إدارة الخدمة الاجتماعية ومدير فرع المجلس القومي الأمومة والطفولة، والدكتورة مديحة سرى مدير إدارة تنظيم الأسرة، وعدد من مديرى الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية.

حيث تم تكريم ٢٠ أم مثالية من مختلف الإدارات بديوان المديرية والإدارات الصحية، حيث وجه وكيل وزارة الصحة التهاني للأمهات الفائزات بلقب الأم المثالية عن مديرية الصحة هذا العام 2022، كما وجه لهن الشكر والتقدير على كل ما يقدمونه من تضحيات وعطاء لأسرهن متمنين لهن مزيد من الصحة والعافية، وقدمت إدارة الخدمة الاجتماعية لهن التهانى والهدايا تعبيرا عن الشكر لما يقدموه من جهود.

وعبرت الأمهات المثاليات عن فرحتهن من خلال توجيه الشكر للدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ولكل القائمين على الاحتفالية.

وفي سياق آخر، شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع التضامن، لتكريم الأمهات المثاليات الفائزات في المسابقة الرسمية للمديرية على مستوى المحافظة لهذا العام، وأيضا الاحتفالية التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار الاحتفال السنوي بعيد الأم والأسرة والمرأة المصرية، وبالتزامن مع فعاليات احتفال المحافظة بعيدها القومي مارس 2022.

وأكد محافظ بنى سويف أن المرأة المصرية كانت وستظل الرمز والقدوة للإيثار وأيقونة التضحية والبذل والعطاء والجود بدون مقابل، مشيراً أن المرأة المصرية هي كلمة السر في جميع قصص البطولات والنجاح ورمز الصمود والعطاء والتضحية، مشيراً أن المرأة المصرية هي كلمة السر في جميع قصص البطولات والنجاح ورمز الصمود والعطاء والتضحية.