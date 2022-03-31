رفض استئناف بائع نجله عبر «فيس بوك» على حبسه 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، رفض استئناف بائع نجله على “فيس بوك” على حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات، واستمرار حبسه.

تبين من تحريات الأجهزة الأمنية قيام إحدى السيدات صاحبة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم "بسم الله" وبالدخول للصفحة تبين أنها خاصة بتبنى الأطفال تحت عنوان "تبنى أطفال أيتام رغم بعد المسافات" والقيام من خلالها بتحفيز العامة من الناس على التواصل معها تحت ستار عرض الطفل، خاص بإحدى السيدات وكونها وسيطة للمساعدة في إتمام إجراءات التبنى، إلا أنها في حقيقة الأمر تحث العامة على شراء طفل حديث الولادة، مقابل مبلغ مالى للتربح من ذلك، وبالاتفاق مع والدة الطفل حديث الولادة محل البيع.

وأضافت التحريات أنه بتكليف مصدره السري بالتواصل مع السيدة على الصفحة الخاصة بها وقيامه بمحاولة شراء طفل من خلال السيدة الوسيطة، وعرضت السيدة صور طفل ذكر حديث الولادة وأجرت محادثات نصية مع المصدر السرى.

وأوضحت من خلالها بوجود طفل ذكر حديث الولادة ترغب والدته فى بيعه مقابل مبلغ مالى وأنها وسيطة وتطلب مبلغ 100 ألف جنيه مقابل بيع الطفل وصولا لرفع المبلغ إلى 200 ألف جنيه ثم قامت برفع القيمة لـ 330 ألف جنيه لمرور الأم بضائقة مالية وقامت السيدة بإرسال محادثات بإرسال صور إخطار ولادة لطفل وترغب فى بيع نجلها باسم الأم "إ.م"، وتم الاتفاق على المقابلة بين السيدة والمصدر السري بناحية جامع عمرو بن العاص بمصر القديمة، وتمكن من ضبطها والتحفظ على الطفل.

واعترفت أن السيدة الوسيطة بارتكابها الواقعة بأن قامت بالاتفاق مع والدة الطفل وتدعى "إ.م" على بيع الطفل لكونه نتيجة حمل سفاح من الأم مقابل 330 ألف جنيه، وتم القبض على المتهمين وقررت النيابة حبس المتهم "ي.ح" زوج الأم التي حملت سفاحا على ذمة التحقيقات، وبعرضه على محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارها المتقدم.