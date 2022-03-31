تجديد حبس المتهمين بقتل شقيقين فى المنيرة 15 يوماً

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهمين بقتل شقيقين في المنيرة ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ بنشوب مشاجرة ووجود متوفين بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثتي شقيقين وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتوفين طرف أول و3 أشقاء طرف ثان وخلال ذلك تعدي أفراد الطرف الأول على أفراد الطرف الثاني ما تسبب في وفاة الشقيقين طعنا وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واقتيادهم إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.