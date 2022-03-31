الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تتهم أوكرانيا باحتجاز 68 سفينة دولية قرب أوديسا

إيجور كوناشينكوف
إيجور كوناشينكوف

اتهمت روسيا أوكرانيا باحتجاز 68 سفينة أجنبية في موانئها على البحر الأسود قرب أوديسا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في موسكو اليوم الخميس، إن السفن تابعة للصين وتركيا وسويسرا واليونان، من بين دول أخرى.

وأضاف أن روسيا تفتح ممرا آمنا كل يوم حتى يتسنى لهم مغادرة المياه الإقليمية الأوكرانية.

ووفقا لطواقم السفن، منعت السلطات الأوكرانية السفن الأجنبية من المغادرة "بسبب خطر الغرق الفوري"، وهو زعم لم يتسن التحقق منه بصورة مستقلة.

وفي الوقت ذاته، رفضت الوزارة اتهامات كييف بأنها وضعت ألغاما بحرية في البحر الأسود، واتهمت وحدات أوكرانية بنشر نحو 370 لغما في البحر الأسود.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن حوالي 10 ألغام أفلتت من مراسيها وتطفو في الجزء الغربي من البحر.

كانت وزارة الخارجية الأوكرانية قد ألقت باللائمة على روسيا من قبل في انجراف ألغام في البحر الأسود، مشيرة إلى أنها تم حجزها في ميناء سيفاستوبول في القرم في 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.

موسكو البحر الأسود

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