نائب وزير التعليم: التدريب المهارى للمعلم يهدف لمواكبة التقنية الحديثة
استقبل الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الخميس، الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، وذلك بمكتبه بديوان المديرية.
رحب وكيل الوزارة بنائب الوزير لشئون المعلمين، مشيدا بجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للارتقاء بالمنظومة التعليمية فى مصر، مؤكدا اهتمام تعليم بورسعيد للتعاون مع الوزارة للارتقاء بمنظومة التعليم بجميع المدارس بكافة المراحل التعليمية على مستوى المحافظة والعمل الجاد لتذليل جميع العقبات وحل كافة المشكلات التى قد تواجه العملية التعليمية.
وأكد الدكتور أكرم أن الزيارة جاءت لتستهدف ما تم إنجازه فى ملف تدريب المعلمين وقيادات التعليم فى الفترة من شهر يناير الماضى حتى شهر مارس الجارى من خلال حزمة البرامج التدريبية المهنية للتنمية المستدامة، التى تبنتها المديرية لاستهداف 4080 معلما وقياديا بتعليم بورسعيد.
ومن جانبه قال الدكتور رضا حجازى، إن التدريب المهارى للمعلم يهدف لمواكبة التقنية الحديثة والتطور العلمى السريع ويربط الدراسة النظرية بالدراسة التطبيقية العملية للإسهام فى وضع الحلول لكل التحديات التى تقف عائقا أمام اللحاق بركب الحضارة وهذا ما يؤكد على أننا نسير بخطى ثابتة وفقا لرؤية مصر 2030 .
وأشار نائب الوزير إلى أهمية التدريب لما له من دور فعال فى رفع مستوى أداء المعلم مما يزيد من قدراته على الإبداع واستخدام الأساليب الحديثة فى التدريس وتعزيز خبراته فى مجال تخصصه كما يساعد على تعميق وعيه لاستيعاب التطوير ورفع كفاءته وإكسابه أساليب تعلم حديثة.
وعلى هامش اللقاء قدم أهدى الدكتور أكرم درع المديرية للأستاذ الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين؛ تقديرا وعرفانا بجهوده المبذولة تجاه معلمى مصر عامة ومعلمى بورسعيد خاصة.