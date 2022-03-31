نائب وزير التعليم: التدريب المهارى للمعلم يهدف لمواكبة التقنية الحديثة

استقبل الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الخميس، الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، وذلك ‏بمكتبه بديوان المديرية.‏

رحب وكيل الوزارة بنائب الوزير لشئون المعلمين، مشيدا بجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للارتقاء بالمنظومة التعليمية فى مصر، مؤكدا اهتمام تعليم ‏بورسعيد للتعاون مع الوزارة للارتقاء بمنظومة التعليم بجميع المدارس بكافة المراحل التعليمية على مستوى المحافظة والعمل الجاد لتذليل جميع العقبات وحل كافة ‏المشكلات التى قد تواجه العملية التعليمية‎.

وأكد الدكتور أكرم أن الزيارة جاءت لتستهدف ما تم إنجازه فى ملف تدريب المعلمين وقيادات التعليم فى الفترة من شهر يناير الماضى حتى شهر مارس الجارى من خلال ‏حزمة البرامج التدريبية المهنية للتنمية المستدامة، التى تبنتها المديرية لاستهداف 4080 معلما وقياديا بتعليم بورسعيد.‏

ومن جانبه قال الدكتور رضا حجازى، إن التدريب المهارى للمعلم يهدف لمواكبة التقنية الحديثة والتطور العلمى السريع ويربط الدراسة النظرية بالدراسة التطبيقية ‏العملية للإسهام فى وضع الحلول لكل التحديات التى تقف عائقا أمام اللحاق بركب الحضارة وهذا ما يؤكد على أننا نسير بخطى ثابتة وفقا لرؤية مصر 2030 .‏

وأشار نائب الوزير إلى أهمية التدريب لما له من دور فعال فى رفع مستوى أداء المعلم مما يزيد من قدراته على الإبداع واستخدام الأساليب الحديثة فى التدريس وتعزيز ‏خبراته فى مجال تخصصه كما يساعد على تعميق وعيه لاستيعاب التطوير ورفع كفاءته وإكسابه أساليب تعلم حديثة.‏

وعلى هامش اللقاء قدم أهدى الدكتور أكرم درع المديرية للأستاذ الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين؛ تقديرا وعرفانا بجهوده المبذولة تجاه معلمى مصر ‏عامة ومعلمى بورسعيد خاصة. ‏