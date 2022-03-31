إحالة متهمة بقتل نجار الهرم وإشعال النيران فى جسده لـ«الجنايات»

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة متهمة بقتل نجار الهرم وإشعال النيران فى جسده إلى الجنايات.

كان قد تلقى مدير أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة منشية البكاري بدائرة القسم يفيد قيام سيدة بإضرام النيران بأحد الأشخاص.

انتقلت الأجهزة الأمنية علي الفور إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام ربة منزل بسكب مادة مشتعلة بنزين علي جارها المدعو "أحمد إبراهيم" مما تسبب في إصابته بحروق وجري نقله إلي المستشفى بمساعدة الأهالي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته وتم ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم. وبعمل التحريات تبين أن المتهمة تعاني من اهتزاز نفسي وكذا وجود خلافات سابقة بين المتهمة وشقيقة المجني عليه وعند محاولة المتهمة التشاجر مع شقيقة المجني عليه ومنعه لها سكبت على جسده مادة تساعد على الاشتعال وألقت على جسده عود ثقاب مشتعلا، مما تسبب في إصابته ومن ثم وفاته.

وبمواجهة المتهمة أيدت ما جاء، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.