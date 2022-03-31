مطران طنطا يطالب الشباب بتجنب المواقع ذات الأفكار السلبية: «موجهة»

طالب الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الشباب بأن يتجنبوا المواقع التي تتبنى السلبيات، مشيراً أن هذه المواقع موجهة، ووجه نصيحة للشباب مطالباً بتقديم حلول مع طرح المشاكل.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في فعاليات منتدى برلمان شباب غرب ووسط الدلتا، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظي محافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح، وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا.

وأضاف الأنبا بولا، قائلاً نحن حالياً نمر بمرحلة فقر مائي، ومن المفترض أن تكون هناك رؤية شبابية لمثل هذه القضايا، معلقًا " نفسي أشوف شباب اليوم، يعمل على قضية الأمية والسكان والتعليم، وغيرها من القضايا المجتمعية الهامة، وأبدى تفائله من أن ينتقل الشباب نقلة نوعية بما يحظى به من تقدم تكنولوجي كبير، ومساحة لم تكن متوفرة من قبل.

وأكد اللواء خالد شعيب رسالة للشباب قائلاً إن مصر ستبنى بالشباب.

فيما طلب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الشباب بأن يكونوا سفراء للوعي، مشيراً أن الفترة القادمة مهمة ومهم جداً أن يكون هناك وعي في كل تصرفاتنا في البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية والنظافة وغيرها، مؤكداً أن الشباب هم شباب واعد وهناك ثقة كبيرة من جانب القيادة السياسية بدور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة.

وطالب اللواء جمال نور الدين الشباب بالنزول للشوارع لتجميلها وتوعية المواطنين بالحفاظ على الجمال والنظافة والحفاظ على ممتلكات الدولة وهو أمر ينمي روح من الوطنية.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن التغيرات المناخية موضوع جد خطير يحتاج لدراسته ودراسة المخاطر حول التداعيات المتوقعة، ونبحث وراء بحوث العلماء والرؤيا العالمية ماذا تقول.

من جانبه وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر للشباب المشارك في المنتدى، وقال لابد من الاهتمام بقضايا الوعي بالتنسيق مع الكنيسة والأوقاف وعندما نحدد بعض المشاكل المجتمعية بلا شك الوعي له دور كبير في حلها والحفاظ على كل ما يتم من جهود، وأضاف أن والمنتدى نموذج برلماني مصغر بأعداد مصغرة، مشيراً أن هناك اهتمام ببرلمان الشباب من خلال الحوار والاستماع لمطالب الشباب ومشاكلهم، ومؤكداً أن الطرق حالياً أصبحت ممهدة وحالتها جيدة بخلاف الماضي، وينجز الوقت وهذه تعد تنمية مهمة.

وأصدر أعضاء منتدى برلمان شباب غرب ووسط الدلتا، عدة توصيات في ختام فعاليات المنتدى.

كان قد شارك في المنتدى عدد كبير من شباب محافظات وسط وغرب الدلتا، بحضور مديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات وسط وغرب الدلتا، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، وتضمن عدد من المحاور الشبابية التي تطرق إليها الشباب المشاركون، وتم فتح حوار وتوجيه بعض الأسئلة مع وزير الشباب والمحافظين.