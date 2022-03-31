الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

يحيى السني رئيسًا لشعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية

المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي

عقدت الجمعية العمومية لشعبة تجار الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا، لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة تبدأ من مارس 2022 ولمدة 4 سنوات.
ترأس أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة، جلسة إجراءات إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة وفقًا للائحة الخاصة بتشكيل مجالس إدارات الشعب التجارية، حيث أعلن عن فوز يحيى أحمد علي  السيد الشهير بـ"يحيي السني" برئاسة الشعبة من جديد، وحاتم محمد أحمد عبد الرحمن الشهير بـ"حاتم النجيب"، وجمال وليان نائبان أول وثانٍ، وجمال علام سكرتيرًا عاما للشعبة. وجاء اختيار مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها بالتذكية.
وأكّد "الوسيمي" عقب انتهاء جلسة الإجراءات، على حرص المهندس إبراهيم العربي على تفعيل دور كافة الشعب بما يخدم الشارع المجتمعي والأنشطة المختلفة ، ويؤدي إلى تنميتها، مشيرًا إلى أهمية دور هذه الشعبة بالنسبة للشارع المجتمعي، ولذلك مطلوب من مجلس إدارتها تكثيف هذا الدور في الفترة القادمة.

وأشاد في نفس الوقت بما تقوم به الشعبة من دور محوري فيما يتعلق برصد الحركة التجارية ومدى توافر هذه السلع وأسعارها، ومد الغرفة بتقارير يومية تكشف عن أية مستجدات بهذا القطاع في الفترة الأخيرة، وهو ما جعله يوجه الشكر لمجلس إدارة الشعبة بالكامل على الجهود السابقة.
من جانبهم ، توقع أعضاء الشعبة أن تشهد الفترة القادمة تراجعًا في أسعار الخضروات والفاكهة؛ نظرًا لقرب دخول المحصول الصيفي، الذي يؤدي إلى زيادة المعروض بما ينعكس على الأسعار بالانخفاض.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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