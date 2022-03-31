الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

المواعيد الجديدة للنقل العام وخطوط المترو بالقاهرة والجيزة طوال شهر رمضان 2022

خطوط المترو
خطوط المترو

نستعرض لكم فى هذا التقرير المواعيد الجديدة للنقل العام وخطوط المترو بالقاهرة والجيزة طوال شهر رمضان 2022، حيث تصدرت مواعيد المواصلات العامة خلال شهر رمضان عمليات البحث، حيث أنه يتغير مواعيد عمل المواصلات العامة بشكل عام في رمضان، فتزيد عدد ساعات العمل الليلية على عكس الأيام العادية.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صرح بأنه تم التنسيق بالكامل مع خطوط هيئة النقل العام والنقل الجماعي وخطوط المترو لاستقبال شهر رمضان بتكثيف المواصلات لإحداث سيولة مرورية في أيام شهر رمضان، وكذلك الرقابة على الخطوط خلال ساعات العمل.

المواعيد الجديدة للنقل العام وخطوط المترو بالقاهرة والجيزة طوال شهر رمضان 2022

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور مواعيد العمل بالمواصلات العامة خلال شهر رمضان:

مواعيد عمل النقل العام: خلال شهر رمضان 2022

من خلال بيان للواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، سيتم تعديل مواعيد المواصلات العامة في شهر رمضان، حيث كانت مواعيد خروج السيارات إلى الخدمة في الأيام العادية تكون بداية من الساعة 5.30 صباحا، و بالتزامن مع تأخر المواعيد خلال شهر رمضان بالمصالح الحكومية سيتم خروج 50% من سيارات الأسطول في المواعيد المعتادة المعمول بها حاليا الساعة 5.30 صباحا، تدريجيا حتى الساعة 8.30 صباحا.

 

ويستمر عمل السيارات ل10 ساعات متواصلة، حتى تغطي فترة ذروة ما قبل الإفطار، والعمل بعد الفطار يكون بشكل قوي، حيث يلجأ الكثير من المواطنين خلال هذا الشهر الكريم لزيارة الأماكن الدينية وكذلك الزيارات العائلية، ولذلك يمد العمل بالنقل العام حتى الساعة 1 صباحًا.

 

وهناك خدمة ليلة طوال شهر رمضان من قبل هيئة النقل العام طوال شهر رمضان لتغطية المناطق ذات الطابع الديني والتجاري التي يعتاد الشعب المصري على الذهاب لها خلال رمضان، وتبدأ من الساعة 9 مساء وحتى 5 صباحا.

 

مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان 2022

فيما أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أن بداية تشغيل القطارات ستكون  الساعة 05.15 صباحًا في كل خطوط حلوان والمرج الجديدة وشبرا والمنيب طوال أيام الأسبوع، وسيمد العمل بالقطارات حتى الواحدة ليلًا بدلًا من الـ12.

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كما أنه سيتم تجهيز 20 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة دون مقابل، حيث أنه سيتم التعامل مع جميع الحالات بشكل مبدئي حتى النقل للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تناولنا فى هذا التقرير المواعيد الجديدة للنقل العام وخطوط المترو بالقاهرة والجيزة طوال شهر رمضان 2022، إعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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