الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواعيد عمل البريد المصري في رمضان

البريد المصري
البريد المصري

تنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم 29 مارس 2022، مواعيد عمل البريد المصري في رمضان، لتعلن الهيئة القومية للبريد التابعة لوزارة الاتصالات المصرية بعد ارتفاع معدلات الاستعلام عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

مواعيد عمل البريد المصري في رمضان

وشهد محركات البحث العالمي جوجل بحث مكثف حول مواعيد عمل البريد المصري في رمضان، فيما أعلنت الهيئة القومية للبريد التابعة لوزارة الاتصالات، جميع المواعيد الجديدة لعمل مكاتب البريد فى مختلف محافظات الجمهورية، وفقاً للضوابط الخاصة بالعمل، حيث يتم العمل لمدة 6 أيام أو مدة 5 أيام، وذلك وفقاً لاقبال المواطنين على المكاتب بالمحافظات، مع توفير جميع الخدمات البريدية منها صرف المرتبات والمعاشات.

 

مواعيد عمل البريد المصري في رمضان

وتم تحديد مواعيد العمل من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 1 ظهرا لمدة 6 أيام لجميع المكاتب البريدية كثيفة الإقبال، مواعيد العمل خلال رمضان للمكاتب التى تشهد إقبالا عاديا لمدة 5 أيام من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 1 ظهرا من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

وتتم توفير جميع الخدمات خلال الفترة المسائية فى بعض مكاتب البريد ذات الفترتين، وتحديد مواعيد عمل مكاتب البريد المصري، وذلك حتى الساعة السادسة مساء، بهدف تيسير تقديم الخدمات البريدية للمواطنين، وأيضًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمى للهيئة طوال ساعات اليوم.

 

مواعيد عمل البريد المصري في رمضان
وتحرص الدولة المصرية علي حرصها للمواطن المصري بما يتماشي مع الظروف بشكل عام في البلاد وايضا بما يتماشي مع راحة ومتطلبات المواطنيين.

فيما تشهد البلاد حاليا حالة من الحذر الشديد اتجاه فيروس كورونا المستجد لعدم ارتفاع الاصابات بين المواطنين فتعمل الدولة دائما بما يصلح للصالح العام من اجراءات صارمة للحفاظ علي الصحة العامه للمواطنيين في جميع الحالات والامورة الخاصة بالدولة.

مواعيد عمل البريد المصري فى رمضان مواعيد عمل البريد المصرى عمل البريد المصري عمل البريد المصري في رمضان البريد المصري في رمضان البريد المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

المفتى: الرئيس السيسى انتهج فى العمل الخيرى الوطنى منهجًا وفلسفة عميقة

الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية قطر

ستوديو تحليل ضخم.. أون تايم سبورت ON TIME SPORTS تنقل مباراة مصر والسنغال

الحكومة تنفى تعاقد هيئة البريد مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع

الآن.. آخر موعد لشراء شهادات بنك مصر والبنك الأهلى بفائدة 18%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بيان مشترك بين إسرائيل والإمارات وأمريكا حول «التعايش الديني»

قال "الضفة بدلاً من يهودا والسامرة".. هل تخلى "بينيت" عن مباديء اليمين؟

تقرير «مدار»: المُستوطنون كثفوا اعتداءاتهم على الأراضى الفلسطينية خلال العام الماضى