تنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم 29 مارس 2022، مواعيد عمل البريد المصري في رمضان، لتعلن الهيئة القومية للبريد التابعة لوزارة الاتصالات المصرية بعد ارتفاع معدلات الاستعلام عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

مواعيد عمل البريد المصري في رمضان

وشهد محركات البحث العالمي جوجل بحث مكثف حول مواعيد عمل البريد المصري في رمضان، فيما أعلنت الهيئة القومية للبريد التابعة لوزارة الاتصالات، جميع المواعيد الجديدة لعمل مكاتب البريد فى مختلف محافظات الجمهورية، وفقاً للضوابط الخاصة بالعمل، حيث يتم العمل لمدة 6 أيام أو مدة 5 أيام، وذلك وفقاً لاقبال المواطنين على المكاتب بالمحافظات، مع توفير جميع الخدمات البريدية منها صرف المرتبات والمعاشات.

مواعيد عمل البريد المصري في رمضان

وتم تحديد مواعيد العمل من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 1 ظهرا لمدة 6 أيام لجميع المكاتب البريدية كثيفة الإقبال، مواعيد العمل خلال رمضان للمكاتب التى تشهد إقبالا عاديا لمدة 5 أيام من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 1 ظهرا من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

وتتم توفير جميع الخدمات خلال الفترة المسائية فى بعض مكاتب البريد ذات الفترتين، وتحديد مواعيد عمل مكاتب البريد المصري، وذلك حتى الساعة السادسة مساء، بهدف تيسير تقديم الخدمات البريدية للمواطنين، وأيضًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمى للهيئة طوال ساعات اليوم.

مواعيد عمل البريد المصري في رمضان

وتحرص الدولة المصرية علي حرصها للمواطن المصري بما يتماشي مع الظروف بشكل عام في البلاد وايضا بما يتماشي مع راحة ومتطلبات المواطنيين.

فيما تشهد البلاد حاليا حالة من الحذر الشديد اتجاه فيروس كورونا المستجد لعدم ارتفاع الاصابات بين المواطنين فتعمل الدولة دائما بما يصلح للصالح العام من اجراءات صارمة للحفاظ علي الصحة العامه للمواطنيين في جميع الحالات والامورة الخاصة بالدولة.