الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل التعليم يكرم عضو اتحاد مدارس الجمهورية بالوادي الجديد

وكيل التعليم يكرم
وكيل التعليم يكرم الطالب عضو اتحاد الجمهورية

كرم الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، الطالب عمرو جمال حسن، بمدرسة الشهيد أحمد المنسى الثانوية العسكرية بإدارة الداخلة التعليمية، تشجيعا له لاختياره عضوا بمجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، ودعما له للتمثيل المشرف لقطاع التعليم بالمحافظة على مستوى الجمهورية، وبحضور رئيس مركز الداخلة ومدير الإدارة التعليمية.

وفى سياق متصل كرم الدكتور جمال، فريق أوائل الطلبة بالمدرسة ومشرفى الفريق، وذلك للحصول على المركز الأول على مستوى المديرية لمسابقة أوائل الطلبة لهذا العام بعد التأهل من تصفيات الإدارة التعليمية. 

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة التهنئة والتقدير لجميع المكرمين داعما لهم ومشجعا على مواصلة مسيرة التميز والجد والاجتهاد وبذل المزيد للوصول لأفضل النتائج المرجوة، وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم المستقبلية ومن أجل اجيال واعدة نفخر بها على الدوام. كما شارك الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، برنامج تدريبى لمعلمى العلوم بإدارة الفرافرة  التعليمية.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ حقبة تدريبية لتنمية مهارات معلمى مادة العلوم فى إعداد الاختبارات التحصيلية وفقاً لمعايير جودة التقويم.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أهمية التدريب فى المساعدة على الارتقاء بالأداء وتطويره، طبقاً لمعايير محددة فيما يخص بناء الاختبارات من خلال التعلم والتدريب، فضلا عن صقل وتنمية مهارات المعلم فى عملية التدريس.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل بالتدريب متمنيا لجميع المستهدفين تحقيق أكبر استفادة منه وتبادل الخبرات فيما بينهم.

وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد تشجيعا له لإختياره عضو مجلس إتحاد طلاب مدارس الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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