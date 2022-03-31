الاتحاد الأوروبى يخصص 113 مليون يورو مساعدات لأفغانستان وإيران وباكستان

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن تخصيص 113 مليون يورو من المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للشعب الأفغاني، لتلبية الاحتياجات الملحة في أفغانستان والمنطقة، بما يشمل 18 مليون يورو مخصصة لإيران وباكستان هذا العام.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر لجمع التبرعات لأفغانستان، حيث قالت المفوضية الأوروبية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي: إن أفغانستان لا تزال تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وبعد فصل الشتاء البارد، يكافح ملايين النساء والرجال والأطفال في مواجهة الجوع الحاد. ونحن نود أن نشكر حكومات ألمانيا وقطر والمملكة المتحدة، وكذلك الأمم المتحدة، لتوحيد الجهود لتنظيم هذا المؤتمر في الوقت المناسب.

من جانبه، قال مفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش: إن الاتحاد الأوروبي يقف في تضامن كامل وسيواصل دعمه للاجئين الأفغان المعرضين للخطر والمجتمعات المضيفة لهم في إيران وباكستان، مشيراً إلى أن الدعم الإنساني المُقدم من الاتحاد الأوروبي يُركز على الرعاية الطبية المتخصصة، وتوفير الغذاء، والمأوى، فضلاً عن حماية المدنيين ومشاريع التعليم للشعب الأفغاني والأفغان النازحين إلى البلدان المجاورة.

ومن هذا المبلغ، تم تخصيص مليوني يورو لسلسلة من رحلات الجسر الجوي الإنساني للاتحاد الأوروبي. وبحلول يونيو 2022، ستوفر هذه الرحلات 490 طناً مترياً من الشحنات الطبية المنقذة للحياة والمعدات الجراحية والدعم الغذائي لأفغانستان. وسيقدم الاتحاد الأوروبي أيضًا 11 مليون يورو كمساعدة في إيران حيث تركز مشاريع المساعدة على الصحة وحماية الفئات الأكثر ضعفًا. كما سيتم تقديم 7 ملايين يورو في باكستان لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في البلاد. ويتم توجيه مساعدات الاتحاد الأوروبي دائمًا من خلال منظمات المعونة الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، ووكالات الأمم المتحدة، حسب البيان.