صحف سعودية تبرز مساعي مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية

أبرزت الصحف السعودية، اليوم الخميس، مساعي إنجاح المشاورات اليمنية - اليمنية التي يقودها مجلس التعاون الخليجي بما يفضي إلى سلام دائم في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.

وقالت صحيفة "البلاد" -في افتتاحياتها تحت عنوان "السلام والاستقرار"- إن هناك جهودًا كبيرة يبذلها مجلس التعاون الخليجي لإنجاح المشاورات اليمنية – اليمنية بما يفضي إلى سلام دائم في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وتوحيد كلمة اليمنيين لإنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات عبر الحوار بين كافة القوى السياسية، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تهيئة المناخ الملائم للوصول إلى اتفاق يمني خالص يقود إلى تعاون بين مكونات المجتمع اليمني بما يحقق المصلحة العامة، وينقل البلاد من حالة الحرب إلى التنمية والازدهار.

وأضافت أن من المؤكد أن الفرصة الآن مواتية للحوثيين لإثبات جديتهم في تحقيق السلام، وعدم تبعيتهم للأجندة الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، والساعية لتهديد الملاحة الدولية، وتخريب سلاسة إمدادات البترول عالميًا، خصوصًا وأن المشاورات الحالية التي تأتي برعاية مجلس دول التعاون الخليجي، وبحضور فاعل وبناء على كافة الأصعدة، يمكن أن تقود اليمن لسلام دائم، يسعى له الجميع لتكون المنطقة بعيدة عن الصراعات، آمنة مستقرة، لا يمكن أن تصل إليها يد الأطماع الإقليمية.

ومن جهتها أوضحت صحيفة "عكاظ" -في افتتاحيتها تحت عنوان "المشاورات اليمنية.. نافذة جديدة للسلام"- أن إعلان تحالف دعم الشرعية بوقف العمليات العسكرية في اليمن، يعكس منهجه المبدئي الراسخ على إنهاء الأزمة سياسيًا والعمل لمصلحة الشعب اليمني، ولا شك أن هذا الموقف ليس وليد اللحظة، ولكنه ممتد منذ إعلان «عاصفة الحزم» 2015 ولا يزال مستمرًا حتى الآن.. ومثلت استجابة «التحالف» لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بوقف إطلاق النار، فرصة مواتية لإنجاح المشاورات اليمنية والتوجه نحو تحقيق السلام وإنهاء حالة الحرب، حتى يتفرغ اليمنيون لبناء دولتهم والاندماج مجدداً في محيطهم الخليجي والعربي.