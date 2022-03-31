الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحف سعودية تبرز مساعي مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية

مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي

أبرزت الصحف السعودية، اليوم الخميس، مساعي إنجاح المشاورات اليمنية - اليمنية التي يقودها مجلس التعاون الخليجي بما يفضي إلى سلام دائم في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.

وقالت صحيفة "البلاد" -في افتتاحياتها تحت عنوان "السلام والاستقرار"- إن هناك جهودًا كبيرة يبذلها مجلس التعاون الخليجي لإنجاح المشاورات اليمنية – اليمنية بما يفضي إلى سلام دائم في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وتوحيد كلمة اليمنيين لإنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات عبر الحوار بين كافة القوى السياسية، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تهيئة المناخ الملائم للوصول إلى اتفاق يمني خالص يقود إلى تعاون بين مكونات المجتمع اليمني بما يحقق المصلحة العامة، وينقل البلاد من حالة الحرب إلى التنمية والازدهار.

وأضافت أن من المؤكد أن الفرصة الآن مواتية للحوثيين لإثبات جديتهم في تحقيق السلام، وعدم تبعيتهم للأجندة الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، والساعية لتهديد الملاحة الدولية، وتخريب سلاسة إمدادات البترول عالميًا، خصوصًا وأن المشاورات الحالية التي تأتي برعاية مجلس دول التعاون الخليجي، وبحضور فاعل وبناء على كافة الأصعدة، يمكن أن تقود اليمن لسلام دائم، يسعى له الجميع لتكون المنطقة بعيدة عن الصراعات، آمنة مستقرة، لا يمكن أن تصل إليها يد الأطماع الإقليمية.

ومن جهتها أوضحت صحيفة "عكاظ" -في افتتاحيتها تحت عنوان "المشاورات اليمنية.. نافذة جديدة للسلام"- أن إعلان تحالف دعم الشرعية بوقف العمليات العسكرية في اليمن، يعكس منهجه المبدئي الراسخ على إنهاء الأزمة سياسيًا والعمل لمصلحة الشعب اليمني، ولا شك أن هذا الموقف ليس وليد اللحظة، ولكنه ممتد منذ إعلان «عاصفة الحزم» 2015 ولا يزال مستمرًا حتى الآن.. ومثلت استجابة «التحالف» لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بوقف إطلاق النار، فرصة مواتية لإنجاح المشاورات اليمنية والتوجه نحو تحقيق السلام وإنهاء حالة الحرب، حتى يتفرغ اليمنيون لبناء دولتهم والاندماج مجدداً في محيطهم الخليجي والعربي.

الرياض الازمة اليمنية مجلس التعاون الخليجي التعاون الخليجي السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

«انتشار رائحة غاز في سوهاج».. والمحافظة تكشف السبب وتوجه رسالة للمواطنين

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

ارتفاع شديد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ27 ساعة المقبلة

رفع حطام انقلاب أتوبيس مدرسة بمحور جوزيف تيتو

ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر «البودر» بـ«15 مايو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

نائب رئيس «فتح»: الاحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الكبرى

«الوطنى الفلسطينى»: سياسات الاحتلال لن تفلح فى اقتلاع الشعب من أرضه

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام