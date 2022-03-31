«الصوت والضوء» تحتفل بيوم اليتيم في 4 مناطق أثرية

استضافت الصوت والضوء عدد من دور ومؤسسات رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة مجانا لحضور عروض الصوت والضوء في مناطقها (الأهرامات-الكرنك-فيلة-أبوسمبل)، احتفالا بيوم اليتيم 1 أبريل، في إطار الدور المجتمعى لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية وبمناسبة بيوم اليتيم.

وصرح محمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، بأنه قد تم استضافة مؤسسة السندس للايتام وجمعية البراق للمكفوفين وجمعية رسالة للأعمال الخيرية لحضور عرض الصوت والضوء، ويعتبر ذلك تقليد تقوم به الشركة كل عام لترفيه أبنائنا الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وتعريفهم بتاريخ بلدهم العريق بطريقة ممتع وجذابة.

وأضاف عبدالعزيز: “على كل مؤسسات الدولة المشاركة فى تلك المناسبات السنوية الخاصة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة لما لها من دور تثقيفي وتعليمي لهم”.