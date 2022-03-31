الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر «البودر» بـ«15 مايو»

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطل، قبل ترويج كمية من البودر المخدر على المتعاطين، بمنطقة 15 مايو. 

البداية عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها قيام المدعو "أحمد ر"، ومقيم بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من البودر المخدر ومبلغ مالي.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية ضبط عاطل البودر المخدر المتعاطين منطقة 15 مايو الاجرامي

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