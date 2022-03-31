حبس متهمين لقتلهما سيدة وإصابة شقيقها في شبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، اقتحما منزل مسن وشقيقته بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وسرقا مبلغ مالي وقطعة ذهبية، وتعديا على المجنى عليهما بالضرب ما أدى إلى مصرع السيدة، وإصابة شقيقها بجروح ثم قام المتهمان بتوثيقه وفرا هاربين، كما صرحت بدفن جثة المجني عليها، عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث.

لقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل على يد مجهولين، وإصابة شقيقها.

تم إخطار اللواء محمد عناني، مدير المباحث الجنائية، وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، ومعاونة النقباء محمود شكري وعلاء بيومي ومكسيموس ماجد وعادل منصور، وبالمعاينة والفحص تبين قيام كلا من "أحمد و ع"، و "أحمد م ع"، يعملان طباخان، أحدهم مقيم بالشقة المقابلة للمجنى عليها بمنطقة مدينة السعادة دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بوضع خطة للدخول لشقة المجنى عليها "خليل س خ"، 79 سنة، "عزيزة س خ"، 72 سنة، وسرقتهم.

وبمناقشة المجني عليه، أكد دخول المتهمين ملثمين للشقة وتعدوا عليه بالضرب وعلي شقيقته باستخدام عصا خشبية، وتم تقييد يديه وإصابته بخدوش وسحجات بالساعد الأيمن وكدمات بالرأس، وعثر على جثة شقيقته، ربة منزل، ملقاة على وجهها وترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بكدمات في وجهها، ووجود دماء بالأنف، وبعثرة بجميع محتويات الشقة.

وبمواجهة المتهمان أقرا باعتزامهما سرقة المجنى عليها لكبرهما في السن، حيث أنهما بعد هذه الجريمة سرقا مبلغ 3000 جنيها، وقطعة ذهبية، وجرى ضبطهم بعد إرشاد المتهمين لدى صديقهما الثالث.

تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وسرعة ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.