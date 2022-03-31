دفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا في «رشاح» بقليوب

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة طفل، لقي مصرعه غرقا برشاح قرية سوارس التابعة لمركز قليوب.

كان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل ملقاه برشاح قرية سوارس دائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، ومعاونة النقباء خالد حلمي ومحمود سرور وعمرو رضوان، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة لطفل يبلغ 10 سنوات سقط برشاح مياه بقرية سوارس إثر اختلال توازنه وتم نقل الجثة للمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.