الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا في «رشاح» بقليوب

جثة
جثة

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة طفل، لقي مصرعه غرقا برشاح قرية سوارس التابعة لمركز قليوب.

كان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل ملقاه برشاح قرية سوارس دائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، ومعاونة النقباء خالد حلمي ومحمود سرور وعمرو رضوان، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة لطفل يبلغ 10 سنوات سقط برشاح مياه بقرية سوارس إثر اختلال توازنه وتم نقل الجثة للمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

جهات التحقيق القليوبية دفن جثة طفل قرية سوارس قليوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

«انتشار رائحة غاز في سوهاج».. والمحافظة تكشف السبب وتوجه رسالة للمواطنين

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

ارتفاع شديد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ27 ساعة المقبلة

رفع حطام انقلاب أتوبيس مدرسة بمحور جوزيف تيتو

ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر «البودر» بـ«15 مايو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

نائب رئيس «فتح»: الاحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الكبرى

«الوطنى الفلسطينى»: سياسات الاحتلال لن تفلح فى اقتلاع الشعب من أرضه

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام