الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق سيارة أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه مدينة نصر يتسبب في زحام مروري

حريق سيارة أعلى
حريق سيارة أعلى كوبرى أكتوبر

ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر، بسبب حريق سيارة ملاكي، ما أدى إلى توقف حركة المرور بمناطق الشمال وشبرا اتجاه مناطق شرق العاصمة ومدينة نصر، وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق، فيما انتقلت سيارة إطفاء وتمت عملية الإخماد ولم ينتج عنه أي مصابين.

ويقوم رجال المرور بعمليات سحب للكثافات ويجب ابتعاد المواطنين على كوبري أكتوبر والتوجه إلى المسطحات الأرضية، لحين إعادة تنظيم حركة السيارات التي تأثرت في الاتجاهين.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى كوبري أكتوبر بحريق سيارة تسبب في كثافات مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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