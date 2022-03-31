الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة إماراتية: «مشاورات الرياض» محاولة جديدة لإنقاذ اليمن

اليمن
اليمن

قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية، إن المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربي تعد محاولة جديدة وجديّة من جانب مجلس التعاون لإنقاذ اليمن بمشاركة كل الأطراف اليمنية، باستثناء جماعة الحوثي التي لا تزال ترفض مسار السلام.
وأشارت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الخميس تحت عنوان "السلام ليس خيارا"- إلى أن الشعب اليمني يأمل أن تشكل هذه المشاورات أملاً في إنجاز سياسي يحقق الأمن والاستقرار لبلده الذي طحنته الحرب على مدى سبع سنوات.
وأضافت أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن عن وقف عملياته العسكرية في الداخل اليمني، وقد تم التأكيد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "ستلتزم بوقف النار، وستتخذ كل الخطوات والإجراءات لتهيئة الظروف المناسبة وخلق البيئة الإيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصنع السلام وإنهاء الأزمة".
وأكدت أن المشاورات محاولة جديدة وجديّة من جانب مجلس التعاون لإنقاذ اليمن، وإخراجه من المقتَلة التي وقع فيها، والتي استنزفت مقدراته، وشعبه، كما أنها محاولة لإعادة اليمن إلى الحضن الطبيعي، الحضن الخليجي والعربي، لأنه الأدفأ والأكثر أماناً وحرصاً على الشعب اليمني، بدلاً من الحضن المستعار الذي لم يأت إلا بالكوارث.
وأوضحت أن المشاورات اليمنية تشتمل على محاور أساسية، اقتصادية وسياسية وتنموية وأمنية وإنسانية ومكافحة الإرهاب، وهي بمجملها تشكل خارطة طريق لإنقاذ اليمن، وعلى الأطراف المشاركة أن تأخذ في اعتبارها أن تحقيق السلام ليس ترفاً سياسياً، أو منحة تعطى للشعب اليمني، بل أصبح واجباً حتمياً يفرض على كل اليمنيين المخلصين السعي إليه، من خلال الاحتكام إلى المصلحة الوطنية العليا، والتنازل عن كل المصالح الخاصة والفئوية والحزبية والقبيلية من أجل اليمن.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول "يبقى أن تخرج جماعة الحوثي إلى الضوء من الخنادق ودهاليز الظلام، وتتخلى عن أطماع وطموحات لن تتحقق، والتخلي عن الولاءات الخارجية، والقبول بما يريده الشعب اليمني من خلال حلول سياسية تشارك فيها، وتكون شريكة في صنع السلام وبناء الدولة اليمنية الحديثة".

ابوظبى اليمن الإمارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

ارتفاع شديد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ27 ساعة المقبلة

أخبار فاتتك| فيديوهات «الإرهابية» المفبركة وحديث عن «الفسفوري الروسي»

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

الرئيس التونسي: سنواجه أي عنف بالقانون والقوات المسلحة ردا على محاولات الانقلاب الفاشلة

الأمن أنقذ الطلاب.. انقلاب أتوبيس مدرسة اصطدم بعمود إنارة في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

نائب رئيس «فتح»: الاحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الكبرى

«الوطنى الفلسطينى»: سياسات الاحتلال لن تفلح فى اقتلاع الشعب من أرضه

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام