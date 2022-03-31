الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محكمة نيوزيلندية تقضي بسجن مواطن هدد بقتل رئيسة الوزراء

محكمة نيوزيلندية
محكمة نيوزيلندية

قضت محكمة نيوزيلندية، اليوم الخميس، بسجن مواطن نيوزيلندي لمدة عام بتهمة التهديد بقتل رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن.
وأوضح ممثلو الادعاء -حسبما ذكر تليفزيون نيوزيلندا- أن المتهم، مايكل كروكشانك، 56 عاما، أرسل 88 رسالة بريد إلكتروني مطولة إلى المسئولين الحكوميين خلال عامي 2019 و2020، ووصفهم بأنهم مجرمون وتجار رقيق وإرهابيون، إلا أنه في يناير 2020 أرسل رسالة بريد إلكتروني هدد فيها بتفجير رأس أرديرن، وفي رسالة أخرى قال إنه سيمحيها شخصيا من هذا الكوكب.
جرى انتخاب أرديرن لأول مرة رئيسة للوزراء في عام 2017، وفازت بولاية ثانية في عام 2020 بأغلبية ساحقة بفضل نجاح حكومتها في ذلك الوقت في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

ولنجتون محكمة نيوزيلندية نيوزيلندا

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