الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«لافروف»: وفد اقتصادي روسي زار كابول لتقييم فرص التعاون مع أفغانستان

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن وفداً اقتصاديًا روسيًا زار كابول قبل أيام قليلة وقيّم بشكل إيجابي فرص التعاون مع أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الروسي خلال لقاء أجراه مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، على هامش فعاليات مؤتمر الدول المجاورة لأفغانستان، ونقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، " قبل أيام قليلة زار كابول وفدنا المكون من هيئات اقتصادية وشركات تعمل في البنية التحتية واجرى لقاءات إيجابية هناك تطرقت إلى اتجاهات التعاون المستقبلي".

واعتبر "لافروف" أنه يتوجب على المجتمع الدولي التعاون مع السلطات الجديدة في كابول، حسبما قال، معرباً عن قلق موسكو من خطط تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا لزعزعة استقرار الوضع في آسيا الوسطى ومن ثم تصديره إلى روسيا.
وأضاف أنه ما يثير قلقنا بشكل خاص خطط داعش واتباعها لزعزعة استقرار دول آسيا الوسطى وتصدير عدم الاستقرار إلى روسيا، معتبراً أن تمركز وحدات تابعة لداعش بالقرب من الحدود الأفغانية الطاجيكية والأوزبكية والأفغانية بالإشارة المقلقة.

ويقوم "لافروف" بزيارة للصين تستغرق يومين يشارك خلالها في المؤتمر الوزاري الثالث للدول المجاورة لأفغانستان، و "الترويكا" الموسعة حول أفغانستان، وهي دول روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان.

موسكو أفغانستان وفد اقتصادي روسي كابول روسيا

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