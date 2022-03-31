الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن أنقذ الطلاب.. انقلاب أتوبيس مدرسة اصطدم بعمود إنارة في القاهرة

انقلاب أتوبيس مدرسة
انقلاب أتوبيس مدرسة

شهد محور جوزيف تيتو في القاهرة، حادث انقلاب أتوبيس مدارس دولية، إثر اصطدامه بأحد أعمدة الإنارة، في محافظة القاهرة.

و تلقت غرفة عمليات المرور في القاهرة، بلاغا أفاد بانقلاب أتوبيس مدارس على محور جوزيف تيتو، وعلى الفور وجهت الأجهزة الأمنية في القاهرة، الخدمات المرورية وسيارات الإسعاف إلي موقع الحادث.

تفاصيل المعاينة الأولية 

وأوضحت  المعاينة الأولية أن الأتوبيس كان في طريقه إلى المدرسة على طريق الإسماعيلية الصحراوي، وتم إنقاذ الطلاب والسائق والمشرفة و ويجري عمل الإسعافات الأولية لهم.

وتباشر وحدات الإدارة العامة لمرور القاهرة، عمليات رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.

و حررت الأجهزة الأمنية في القاهرة المحضر، ويجري استكمال الإجراءات القانونية للوقوف على أسباب الحادث، ومعرفة الحالة الصحية للطلاب والسائق والمشرفة.

المرور سيارات الإسعاف حركة المرور انقلاب أتوبيس مدارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

ارتفاع شديد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ27 ساعة المقبلة

أخبار فاتتك| فيديوهات «الإرهابية» المفبركة وحديث عن «الفسفوري الروسي»

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

الرئيس التونسي: سنواجه أي عنف بالقانون والقوات المسلحة ردا على محاولات الانقلاب الفاشلة

الأمن أنقذ الطلاب.. انقلاب أتوبيس مدرسة اصطدم بعمود إنارة في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

نائب رئيس «فتح»: الاحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الكبرى

«الوطنى الفلسطينى»: سياسات الاحتلال لن تفلح فى اقتلاع الشعب من أرضه

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام