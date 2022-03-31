الأمن أنقذ الطلاب.. انقلاب أتوبيس مدرسة اصطدم بعمود إنارة في القاهرة

شهد محور جوزيف تيتو في القاهرة، حادث انقلاب أتوبيس مدارس دولية، إثر اصطدامه بأحد أعمدة الإنارة، في محافظة القاهرة.

و تلقت غرفة عمليات المرور في القاهرة، بلاغا أفاد بانقلاب أتوبيس مدارس على محور جوزيف تيتو، وعلى الفور وجهت الأجهزة الأمنية في القاهرة، الخدمات المرورية وسيارات الإسعاف إلي موقع الحادث.

تفاصيل المعاينة الأولية

وأوضحت المعاينة الأولية أن الأتوبيس كان في طريقه إلى المدرسة على طريق الإسماعيلية الصحراوي، وتم إنقاذ الطلاب والسائق والمشرفة و ويجري عمل الإسعافات الأولية لهم.

وتباشر وحدات الإدارة العامة لمرور القاهرة، عمليات رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.

و حررت الأجهزة الأمنية في القاهرة المحضر، ويجري استكمال الإجراءات القانونية للوقوف على أسباب الحادث، ومعرفة الحالة الصحية للطلاب والسائق والمشرفة.