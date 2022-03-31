جرائم حدثت ليلا.. تأجيل محاكمة متهم بقتل سيدة المعادي ومصرع وإصابة 12 فى انقلاب سيارة

شهدت الساعات الماضية، العديد من الحوادث، التي شغلت الرأي العام، وتقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، خلال الساعات الماضية، خلال التقرير التالي.

انقلاب سيارة تُقل 7 عمال فى مدينة بدر

أنقذ القدر 7 أشخاص من الموت أمس الأربعاء، عقب إصابتهم نتيجة وقوع حادث مروري، في مدينة بدر بنطاق شرق القاهرة.

وشهدت مدينة بدر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أعلى الطريق الجديد، وانتقلت أوناش المرور وجرى رفع حطام الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بدر بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الجديد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وقد انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

إخلاء سبيل 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية

أصدرت محكمة الجنايات المختصة، قرارا يقضي بإخلاء سبيل 5 متهمين بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وقد أسندت النيابة للمتهمين بالقضية، رقم 620 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

المتهمون بالقضية، وجهت النيابة إليهما اتهامات بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ويواجه المتهمون بالقضية بارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويلا بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وحققت النيابة العامة، مع متهمين آخرين في القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية؛ لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.

مباحث قليوب تكشف لغز العثور على جثة طفل برشاح سوارس

كشفت أجهزة البحث الجنائي في القليوبية، لغز العثور على جثة لطفل 10 سنوات برشاح بمنطقة قرية الإصلاح الزراعي سوارس، دائرة مركز شرطة قليوب، إذ تبين اختلال توازنه وسقوطه في المصرف.

وأوضحت التحريات الأولية أن الجثة لطفل لا تحمل أي شيء تدل على هويته، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل ملقاه برشاح قرية سوارس دائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب ومعاونة النقباء خالد حلمي ومحمود سرور وعمرو رضوان.

وبالمعاينة والفحص تبين العثور علي جثة لطفل يبلغ 10 سنوات سقط برشاح مياه بقرية سوارس، إثر اختلال توازنه وتم نقل الجثة للمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع وإصابة 12 فى انقلاب سيارة بطريق «الصالحية- التل الكبير»

شهد طريق الصالحية الجديدة اتجاه التل الكبير أمام محطة الغربلة الأربعاء، حادث انقلاب سيارة نقل، أسفر عن مصرع عامل، وأصيب 11 آخرون بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالا على طريق الصالحية الجديدة اتجاه التل الكبير أمام محطة الغربلة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين بإصابات متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

تأجيل محاكمة المتهم بقتل عجوز واغتصابها فى المعادى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة قاتل "عجوز المعادي" والاعتداء عليها جنسياً، لليوم، 31 مارس.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المعادي بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة عجوز داخل منزلها، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 83 عامًا.

وكشفت التحقيقات تردد أحد الأشخاص على العقار، وظل بداخله لأكثر من 40 دقيقة دون أن تكون له صلة بسكان العقار، وتبين أنه "كريم .ص" 22 عاما هارب من حكم قضائي في قضية "ضرب" فتم ضبطه.

واعترف المتهم في التحقيقات أنه توجه إلى مسكن المجني عليها لاعتقاده أنها تمتلك مبالغ مالية، وعندما قامت بفتح الباب، كتم أنفاسها بيده حتى فارقت الحياة.

وأضاف المتهم أنه ظل يبحث عن مشغولات ذهبية أو أموال لكنه لم يعثر سوى على أموال قليلة وجدها بحقيبتها.