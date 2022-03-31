الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ديلى ميل»: مصر تنتظر حدثًا تاريخيًا فى 2022

أرشيفية
أرشيفية

رشحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مصر من أهم وجهات العطلات لعام 2022 وتحديدا لقضاء إجازات فصلي الربيع والصيف.

زيارة مصر

وقالت الصحيفة إن قضاء الإجازة في مصر تقريبا تبدأ تكلفتها من 550 جنيها استرلينيا، داعيا إلى زيارة مدينة القاهرة ووصفتها بأنها عاصمة مصر النابضة بالحياة، وموطن الأهرامات العظيمة، كما سيثري القاهرة افتتاح المتحف المصري الكبيرالمتوقع افتتاحه نوفمبر القادم.

ودعت الصحيفة لزيارة مدينة الأقصر ووصفتها بأنها كنز من القطع الأثرية، لاسيما وأنها مدينة كانت مدينة طيبة القديمة.

ودعت الصحيفة أيضا إلى زيارة مرسى علم والتي اعتبرتها جنة الغواصين على البحر الأحمر، كما وصفت الصحيفة مدينة الغردقة بأنها أفضل مكان لقضاء العطلات، لاسيما ومدينة الغردقة توفر العديد من المنتجعات خاصة بالقرب من جزيرة الجفتون.

وأضافت الصحيفة: أن مصر تجمع ما بين المناظر الطبيعية الخلابة والتاريخ المذهل.

عام مميز

ودعت الصحيفة محبي السفر حول العالم لزيارة مصر تحديدا هذا العام، حيث الاحتفال بالذكرى المئوية لاكتشاف قبر توت عنخ آمون.

وقالت الصحيفة، في تقريرها المنشور عبر موقعها الإلكتروني، إن الإبحار في العامين الماضيين كان مفيدًا بسبب قيود جائحة كورونا ولكن يبدو أن عام 2022 سوف يكون بداية عودة السفر.

وفي سياق متصل، رشح موقع" celebrities" الإندونيسي، مصر، ضمن خمس وجهات رئيسية لقضاء عطلة رمضان، معتبرا أن شهر رمضان فرصة ذهبية للسفر والاستمتاع بالصيام بشكل مختلف.

ودعا الموقع إلى زيارة مدينة القاهرة، وتحديدا خلال شهر رمضان المبارك، وقال: تعد القاهرة بشكل عام نقطة جذب سياحي كبيرة في مصر على مدار العام، ولكنها في شهر رمضان تكون أكثر جمالا وإبهارا، وتابع: “تتزين شوارع القاهرة ومنازلها بالفوانيس والمصابيح المختلفة”.

وأضاف: وجبة الإفطار في مدينة القاهرة لها مذاق خاص، وهي فرصة ممتازة للقاء سكان القاهرة وتناول مأكولاتهم التقليدية التي تختلف عن مأكولات العالم.

وتابع التقرير: لن تكتمل الرحلة إلى القاهرة بدون زيارة أسواق القاهرة المحلية، حيث يمكنك الاستمتاع بأشهى المأكولات في وجبة السحور، والحصول على  الهدايا التذكارية الفريدة.

صحيفة “ ديلي ميل ” البريطانية مصر مصر وجهة سياحية أمنة مصر وجهة سياحية شعبية وآمنة إجازة بمدينة الغردقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

انخفاض سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 31-3-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع

«ديلى ميل»: مصر تنتظر حدثًا تاريخيًا فى 2022

زعيم أوسيتيا الجنوبية بعلن نيته تنظيم استفتاء حول ضم بلده إلى روسيا

قلق فى روسيا من خطط تنظيم داعش لاستهداف آسيا الوسطى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

نائب رئيس «فتح»: الاحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الكبرى

«الوطنى الفلسطينى»: سياسات الاحتلال لن تفلح فى اقتلاع الشعب من أرضه

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام