«ديلى ميل»: مصر تنتظر حدثًا تاريخيًا فى 2022

رشحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مصر من أهم وجهات العطلات لعام 2022 وتحديدا لقضاء إجازات فصلي الربيع والصيف.

زيارة مصر

وقالت الصحيفة إن قضاء الإجازة في مصر تقريبا تبدأ تكلفتها من 550 جنيها استرلينيا، داعيا إلى زيارة مدينة القاهرة ووصفتها بأنها عاصمة مصر النابضة بالحياة، وموطن الأهرامات العظيمة، كما سيثري القاهرة افتتاح المتحف المصري الكبيرالمتوقع افتتاحه نوفمبر القادم.

ودعت الصحيفة لزيارة مدينة الأقصر ووصفتها بأنها كنز من القطع الأثرية، لاسيما وأنها مدينة كانت مدينة طيبة القديمة.

ودعت الصحيفة أيضا إلى زيارة مرسى علم والتي اعتبرتها جنة الغواصين على البحر الأحمر، كما وصفت الصحيفة مدينة الغردقة بأنها أفضل مكان لقضاء العطلات، لاسيما ومدينة الغردقة توفر العديد من المنتجعات خاصة بالقرب من جزيرة الجفتون.

وأضافت الصحيفة: أن مصر تجمع ما بين المناظر الطبيعية الخلابة والتاريخ المذهل.

عام مميز

ودعت الصحيفة محبي السفر حول العالم لزيارة مصر تحديدا هذا العام، حيث الاحتفال بالذكرى المئوية لاكتشاف قبر توت عنخ آمون.

وقالت الصحيفة، في تقريرها المنشور عبر موقعها الإلكتروني، إن الإبحار في العامين الماضيين كان مفيدًا بسبب قيود جائحة كورونا ولكن يبدو أن عام 2022 سوف يكون بداية عودة السفر.

وفي سياق متصل، رشح موقع" celebrities" الإندونيسي، مصر، ضمن خمس وجهات رئيسية لقضاء عطلة رمضان، معتبرا أن شهر رمضان فرصة ذهبية للسفر والاستمتاع بالصيام بشكل مختلف.

ودعا الموقع إلى زيارة مدينة القاهرة، وتحديدا خلال شهر رمضان المبارك، وقال: تعد القاهرة بشكل عام نقطة جذب سياحي كبيرة في مصر على مدار العام، ولكنها في شهر رمضان تكون أكثر جمالا وإبهارا، وتابع: “تتزين شوارع القاهرة ومنازلها بالفوانيس والمصابيح المختلفة”.

وأضاف: وجبة الإفطار في مدينة القاهرة لها مذاق خاص، وهي فرصة ممتازة للقاء سكان القاهرة وتناول مأكولاتهم التقليدية التي تختلف عن مأكولات العالم.

وتابع التقرير: لن تكتمل الرحلة إلى القاهرة بدون زيارة أسواق القاهرة المحلية، حيث يمكنك الاستمتاع بأشهى المأكولات في وجبة السحور، والحصول على الهدايا التذكارية الفريدة.